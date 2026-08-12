산업장관 "호남 반도체 부지, 정부가 기업에 먼저 제안"

김정관 산업통상부 장관은 12일 수도권에 이은 제2의 반도체 생산거점으로 호남권이 선정된 것과 관련해 "정부가 기업에 부지를 먼저 제안했다"고 밝혔다.
김 장관은 이날 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의에서 '호남 입지를 누가 먼저 제안했느냐'는 김도읍 국민의힘 의원 질의에 "기업은 부지가 필요했고 필요한 부지에 대해서 정부가 제안을 한 것"이라고 답했다.
그는 "광주를 포함해 다양한 부지를 제안했고, 기업이 최종적으로 결정했다"고 덧붙였다.
광주 이외의 후보지가 어디였느냐는 우재준 국민의힘 의원 질문에는 "있었다"고 답했을 뿐 구체적인 지역은 공개하지 않았다.
호남 반도체 클러스터는 광주 군 공항 부지를 활용해 조성된다. 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 반도체 팹 2기씩 총 4기를 건설하는 대규모 투자를 추진하고 있다.
김 장관은 일본 구마모토현 TSMC 공장 건설 속도를 언급하며 속도전 의지를 피력했다.
그는 "일본 구마모토 TSMC 공장의 경우 발표부터 완공까지 27개월이 걸렸다"며 "마음 같아서는 일본보다는 더 빨라야 하지 않겠느냐"고 말했다.
아울러 김 장관은 연내 제정될 '메가특구특별법'에 주 52시간 예외 적용 특례 규정을 담기 위해 관계 부처와 협의 중이라고 밝혔다.
김원이 더불어민주당 의원이 근로시간 특례의 구체적인 내용을 묻자 김 장관은 "화이트칼라 이그젬션(면제)과 유연근무시간제 등 다양한 형태를 논의하고 있다"고 설명했다.
연장근로 관리 단위를 현행 주 단위에서 월·분기·반기로 확대하고 탄력적·선택적 근로시간제의 적용기간을 늘리는 방안도 협의 중이라고 했다. 주 52시간제 적용 예외가 논의 대상에 포함됐느냐는 질문에는 "예"라고 답했다.
<연합>
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