아레나코리아, ‘2026 아레나 마스터즈’ 개최…1300명 참가

사진=아레나코리아 제공

글로벌 스포츠 브랜드 아레나코리아가 지난 8월 8일부터 9일까지 강원도 춘천국민체육센터에서 개최한 ‘2026 아레나 마스터즈’를 마무리했다고 밝혔다. 이번 대회에는 전국에서 1300명의 수영인이 참가했다.

아레나코리아와 강원특별자치도수영연맹이 공동으로 마련한 이번 대회는 참가 신청 시작과 동시에 1분 만에 접수가 마감됐다. 학생부와 성인부 참가자들은 이틀간 자신의 기록 경신과 완주를 목표로 경기에 임했으며, 대회는 아레나코리아의 브랜드 슬로건 ‘Beyond the Water’를 주제로 진행됐다. 모든 완영자에게는 완영 메달이 전달됐다.

경기장 인근 호반체육관에서는 특별 팝업스토어와 럭키드로우 이벤트, 참가자 휴식 공간이 운영되며 선수와 가족, 관람객들이 이용할 수 있는 부대 프로그램도 마련됐다.

아레나코리아는 대회 종료 이후에도 수영 국가대표팀에 대한 지원을 이어간다. 대한수영연맹 공식 후원사인 아레나코리아는 오는 9월 일본에서 열리는 ‘2026 아이치, 나고야 아시안게임’을 앞두고 국가대표 선수단 지원을 이어갈 계획이다. 아시안게임은 9월 19일부터 10월 4일까지 열린다.

선수 후원 프로그램 ‘팀아레나(TEAM ARENA)’ 소속 김우민 선수를 비롯한 국내 주요 선수들이 아시안게임 출전을 준비하고 있는 가운데, 아레나코리아는 경기복과 훈련 용품 등 선수 지원 활동을 이어갈 방침이다. 김우민은 올해 국가대표 선발전에서 남자 자유형 1500m와 800m, 400m에서 우승했다.

아레나코리아 관계자는 “‘2026 아레나 마스터즈’가 많은 수영인들의 참여와 성원 속에 성공적으로 마무리돼 의미 있는 시간이었다”며 “앞으로도 대한수영연맹 공식 후원사로서 국내 수영 저변 확대는 물론 대한민국 국가대표 선수들이 국제무대에서 좋은 성과를 낼 수 있도록 지속적인 후원을 이어가겠다”고 밝혔다.

한편 아레나코리아는 선수용 경기복과 수영용품, 워터스포츠 아이템, 라이프스타일 의류 등을 전개하는 스포츠 브랜드다. 국내 수영대회와 국가대표팀 후원 등 관련 활동을 진행하고 있다.

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