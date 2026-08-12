BBQ, 직영점에 튀김유 디지털 측정기 도입…고객 만족 높인다

튀김유의 ‘극성 물질(TPM)’ 측정으로 기름 상태를 객관적으로 확인할 수 있는 장비가 BBQ에 도입됐다.

튀김유의 ‘극성 물질(TPM)’ 측정으로 기름 상태를 객관적으로 확인할 수 있는 장비가 BBQ에 도입됐다. BBQ 제공

TPM은 튀김유의 고온 산화 시 생성하는 극성 물질 총량을 나타낸다. 값이 높을 수록 기름이 산패된 것으로 해석한다.

12일 프랜차이즈 업계에 따르면 BBQ가 도입한 튀김유 품질 디지털 측정기는 측정 기술 기업 테스토가 생산했다.

측정기의 센서를 튀김유에 담그면 기름의 주요 품질 지표인 TPM 함량을 수치로 나타내 기름 상태를 직관적으로 확인할 수 있다.

블루투스 기능을 활용하면 측정 데이터를 스마트폰이나 태블릿과도 연동할 수 있어 품질 관리의 편의성을 높인다.

BBQ는 장비 활용성과 관리 효과 등을 토대로 향후 가맹점에도 순차 적용하는 방안을 검토할 예정이다.

테스토코리아 관계자는 “식품·외식 산업 현장의 품질 관리 수준을 높이도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

BBQ 관계자는 “고객에게 보다 나은 제품과 서비스를 제공할 수 있도록 지속적으로 품질 관리 수준을 높여 나가겠다”고 밝혔다.

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