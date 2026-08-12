‘돌싱글즈’ 이아영, 예비 시댁 없는 웨딩 시식 해명 “진짜 엄청 잘 챙겨주셔”

사진=이아영 SNS

‘돌싱글즈’ 출신 이아영과 심규덕 예비부부가 결혼식을 앞두고 웨딩홀 메뉴 시식에 나선 가운데, 당초 예정과 달리 두 사람만 참석한 이유가 공개됐다.

이아영은 지난 10일 자신의 인스타그램을 통해 결혼식장에서 진행한 메뉴 시식 현장을 공개했다. 공개된 영상에는 이아영과 심규덕이 웨딩홀을 찾아 본식 전 메뉴를 맛보는 모습이 담겼다. 심규덕은 편안한 차림으로 스테이크를 썰어 먹으며 여유로운 모습을 보였다.

특히 이아영은 영상과 함께 “시댁 분들 연락드렸다며. 6인 예약하고 둘이 시식”이라는 글을 남겨 눈길을 끌었다. 당초 예비 시댁 식구들과 함께 메뉴를 확인하기 위해 6명으로 예약했지만, 실제 시식 자리에는 이아영과 심규덕 두 사람만 참석한 상황이었다.

이 같은 게시물이 공개되자 일각에서는 예비 시댁 식구들이 웨딩홀 시식에 불참한 배경에 관심이 쏠렸다. 이아영 역시 예상치 못한 상황에 당황한 듯한 반응을 보인 반면, 심규덕은 스테이크를 먹으며 비교적 태연한 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

이후 이아영은 11일 자신의 인스타그램을 통해 직접 해명에 나섰다. 그는 “웨딩홀 시식 자리에 예비 시댁 분들 불참하셨다고 자꾸 여기저기 도는데 규덕이가 바빠서 전달 자체를 못한 거예요!!”라고 설명했다.

이어 “진짜 엄청 잘 챙겨주시는데 나 자꾸만 불쌍한 여자가 돼”라고 덧붙이며 예비 시댁 식구들과의 관계에 문제가 있는 것은 아니라는 취지로 강조했다.

함께 공개한 사진에는 MBC 예능 ‘무한도전’ 속 박명수의 어리둥절한 표정이 담겨 있어 이아영의 황당한 심경을 대신 표현하는 듯한 분위기를 더했다.

한편 이아영은 MBN 예능 ‘돌싱글즈’ 시즌1에 출연했으며, 심규덕은 ‘돌싱글즈’ 시즌5에 출연한 바 있다. 두 사람 모두 한 차례 이혼의 아픔을 겪은 뒤 인연을 맺었으며, 현재 재혼을 준비하고 있다.

두 사람은 지난해 1월 지인의 소개로 만나 연인으로 발전한 것으로 알려졌다. 이후 함께 채널 ‘니덕내탓’을 운영하는 등 공개적으로 교제해 왔으며, 심규덕은 이아영에게 세 번째 프러포즈를 한 사실을 공개하기도 했다.

최근에는 JTBC 예능 ‘연애전쟁’에 함께 출연하며 두 사람의 연애와 결혼 준비 과정이 관심을 모으고 있다. 결혼을 앞둔 이아영과 심규덕이 앞으로 어떤 모습으로 결혼 준비 과정을 이어갈지 관심이 쏠린다.

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