성착취물 미끼 도박사이트로 수백억…사이트 총괄은 컴퓨터공학박사가

아동·청소년 성착취물과 불법 촬영물 등을 유포하는 불법 음란물 사이트를 만들고 이를 미끼로 도박사이트 10여개를 홍보해 수백억원을 챙긴 일당이 경찰에 붙잡혔다.



해외에 서버를 두고 컴퓨터공학 박사가 사이트를 총괄운영하는 등 조직적으로 범행했다.

이숙영 서울경찰청 사이버수사과 수사3대 경정이 12일 서울 종로구 서울경찰청에서 '아동·청소년 성착쥐물' 등 유포로 4조원대 도박사이트 회원 끌어모은 피의자 2명 구속 브리핑을 하고 있다.

서울경찰청 사이버수사대는 청소년성보호법, 성폭력처벌법 위반 등 혐의를 받는 A(40)씨와 B(36)씨 등 2명을 구속해 검찰에 송치했다고 12일 밝혔다. 또, 해외에 있는 총책과 관리책을 비롯해 공범 10여명을 수사 중이다.



이들은 2019년 8월부터 올해 8월 3일까지 필리핀 파사이시티 등에서 도박사이트 설루션을 구축하고, 이를 기반으로 불법 성착취물 유포 사이트와 다른 도박 사이트들을 운영·홍보한 혐의를 받는다.



경찰에 따르면 이들은 불법 음란물 사이트 2개 및 18개 도박 사이트와 587개 총판을 관리했다.



이들이 5년간 도박 사이트에서 관리한 총 베팅금은 약 4조7천억원으로, 경찰은 이들이 충전금에서 출금한 금액을 제외하고도 476억원 상당 부당이익을 얻은 것으로 파악했다.



경찰 관계자는 "광고 수익을 제외하고 도박 사이트 운영 관련 부당이익만 집계한 것으로, 총책을 검거하면 부당 이익금은 더 늘어날 것이라고 생각한다"고 말했다.



특히 이들은 도박 사이트에 배너 광고를 붙여 수익을 내는 기존 방식과 달리 직접 불법 음란물 사이트를 운영하면서 이를 도박 사이트 홍보 수단으로 활용한 것으로 조사됐다. 성착취물 등을 보기 위해 사이트를 찾은 이용자들을 도박사이트로 유입하는 방식이다.



불법 음란물 사이트 2곳에 게시된 영상은 11만6천여개였으며, 가입 계정 285만여개, 게시물 누적 조회수는 53억5천359만여회로 집계됐다.



구체적 역할을 보면 A씨는 필리핀 현지에서 운영책을 맡았고, 컴퓨터공학 박사 학위를 취득한 B씨는 사이트의 총괄 개발·관리·유지·보수 등을 맡았다.

B씨는 가상 서버를 이용하고 웹 서버 보안 기술 등을 응용해 경찰의 수사망을 피한 것으로도 조사됐다.



총책 C(54)씨와 필리핀 국적 관리책 D(53)씨를 비롯해 중간 관리자급 관리책과 국내외 개발팀 등이 조직에 참여했고 인사팀, 음란물사이트팀, 도박사이트팀 등으로 업무를 나눠 범행한 것으로도 파악됐다.



경찰은 지난해 11월 여성단체가 2개 음란물사이트 운영자에 대한 처벌을 촉구하며 고발한 것을 계기로 수사에 착수했다.



경찰청 국가수사본부는 서울청 사이버수사대를 책임 수사 관서로 지정했고, 경찰은 미국 국토안보수사국(HSI), 유럽연합(EU) 경찰기구 유로폴 등과 국제 공조해 피의자들을 특정했다.



필리핀에 거주 중이던 A씨는 인터폴 적색 수배 대상자로 지정된 뒤 국내 입국을 시도하다 지난 2일 인천공항 항공기 내에서 검거됐다.



B씨는 체포영장 발부된 뒤 지난 3일 국내 주거지에서 붙잡혔다.



경찰은 이들이 운영한 불법 음란물·도박사이트 중 10개를 접속차단 및 복구 불구 상태로 폐쇄했고 나머지도 조치 중이다.



경찰은 해외 체류 중인 총책 C씨와 관리책 D씨에 대해서는 인터폴 적색 수배 예정이다.



이밖에 도박사이트 총판 운영자, 개발팀, 운영팀 가담자 등 공범 11명에 대해서도 수사 중이다.



경찰 관계자는 "범죄 수익금 몰수 및 불법 사이트 근절에 최선을 다할 것"이라고 말했다.



한편 경찰청 국가수사본부는 이달 중 방송미디어통신위원회(방미통위), 성평등가족부 등 관계 기관과 함께 불법사이트 추적·수사 및 디지털 성범죄 피해자 보호를 위한 범정부 협의체를 구성할 계획이다.

<연합>

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