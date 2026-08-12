전남광주, 저탄소 농산물 인증 전국 1위… 기후위기 농정 선도

전남광주통합특별시가 기후위기 시대 탄소 감축을 선도하는 ‘저탄소 농산물 인증’ 부문에서 전국 최대 면적을 확보하며 친환경 농정의 압도적 입지를 다시 한번 입증했다.

12일 전남광주통합특별시에 따르면 한국농업기술진흥원의 올해 상반기 저탄소 농산물 신규 인증 결과, 관내 신규 인증면적이 2957㏊를 기록해 전국 총 신규 면적(9411㏊)의 31%를 독식하며 전국 1위에 올랐다.

저탄소 농산물 매대. 전남광주 제공

시·군별로는 해남군이 380㏊로 가장 많았으며, 영암군(359㏊), 순천시(194㏊), 신안군(171㏊), 함평군(161㏊), 나주시(111㏊)가 뒤를 이었다. 주요 대상 작물별로는 벼가 2060㏊로 대부분을 차지했고, 고구마(280㏊)와 배(190㏊) 등 지역 대표 특화 작목의 참여가 두드러졌다.

이에 따라 올해 7월말 기준 전남광주 지역의 저탄소 농산물 총 인증면적은 기존 4853㏊에 이번 신규 면적을 더해 총 7810㏊로 대폭 늘어났다. 이는 대한민국 전체 저탄소 농산물 인증면적(2만1861㏊)의 36%에 달하는 수치다.

이 같은 성과는 시가 광역 단위 최초로 저탄소 인증 확대 계획을 수립하고 권역별 설명회와 맞춤형 컨설팅을 밀착 제공한 결과다. 특히 농가 현장의 목소리를 반영해 15건의 제도 개선 과제를 정부에 건의하는 등 발 빠른 모니터링 체계를 가동한 점이 주효했다.

김영석 전남광주통합특별시 친환경농업과장은 “폭염과 가뭄 등 기후 재해가 일상화되면서 소비자의 환경 인식이 높아져 국내 저탄소 농산물 시장 규모가 2020년 553억원에서 2024년 1010억원대로 급격히 성장했다”라며 “ESG 경영 기업 및 전문 유통업체와의 협력을 통해 안정적 판로를 확보하고 프리미엄 저탄소 농산물 시장을 확실히 선점하겠다”고 말했다.

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