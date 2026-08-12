'재벌과 결별설' 리사, 이번엔 '3세 연하' 인기 배우와 열애설

K-팝 간판 걸그룹 '블랙핑크(BLACKPINK)' 멤버 겸 솔로가수 리사가 태국 배우 블루 퐁티왓과 열애설에 휩싸였다.

12일 온라인 커뮤니티와 소셜 미디어(SNS)를 중심으로 두 사람이 태국, 홍콩, 일본 등지에서 함께 시간을 보냈다는 해외 목격담이 잇따라 확산하며 교제설이 불거졌다.

블루 퐁티왓, 리사. 퐁티왓 인스타 캡처

일각에서는 리사와 퐁티왓의 가족이 모임에 동석했다는 주장도 제기됐다.

2000년생으로 리사보다 3세 연하인 퐁티왓은 넷플릭스 시리즈 '레디, 셋, 러브' 등에 출연한 태국의 스타다. 국내 팬들 사이에서는 '태국의 차은우'로 불린다. 앞서 지난 4월 자신의 소셜 미디어에 리사의 생일 파티 참석 사진을 공개하며 친분을 드러낸 바 있다.

이번 열애설은 리사가 지난 2023년부터 교제해 온 것으로 알려진 프랑스 명품 브랜드 루이비통모에헤네시(LVMH) 베르나르 아르노 회장의 아들 프레데릭 아르노와의 결별설이 제기된 직후 불거져 더 주목받는 모양새다.

현재 양측은 열애설과 관련해 별다른 공식 입장을 밝히지 않고 있다.

<뉴시스>

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