땀 많이 흘린 뒤 수분과 영양 보충…우유 관련 연구 살펴보니

사진=우유자조금관리위원회 제공

최근 폭염과 열대야가 이어지면서 일상 속 건강관리에도 각별한 주의가 필요한 시기다. 야외활동이나 운동은 물론 평소 생활에서도 땀을 많이 흘리기 쉬운 만큼 더운 날씨에 부족해지기 쉬운 수분과 영양을 챙기는 것이 중요하다.

무더운 날씨에는 체온을 낮추기 위해 땀 배출이 늘어난다. 땀을 통해 몸 밖으로 빠져나가는 것은 수분만이 아니다. 나트륨과 칼륨 등 전해질도 함께 손실되기 때문에 땀을 많이 흘린 뒤에는 수분 섭취와 함께 상황에 따라 전해질 보충에도 신경 쓸 필요가 있다. 특히 야외에서 장시간 활동하거나 운동을 하는 경우에는 이러한 수분과 전해질 손실에 더욱 신경 써야 한다.

이런 점에서 우유는 여름철 수분과 영양을 함께 챙길 때 활용될 수 있다. 우유는 수분을 포함하고 있으며 단백질과 탄수화물, 지방, 칼슘, 칼륨, 나트륨 등 다양한 영양소를 함유하고 있다. 수분과 함께 단백질과 무기질 등을 섭취할 수 있는 식품이다.

특히 우유의 수분 보충 효과는 단순히 우유가 수분을 함유하고 있다는 데 그치지 않는다. 더운 환경에서 운동한 뒤 우유를 섭취했을 때 체내 수분 유지에 어떤 영향을 미치는지를 살펴본 연구에서 우유 섭취의 긍정적인 결과가 확인된 바 있다.

코스타리카대학교 인간운동과학연구센터 연구진은 신체활동을 하는 대학생 16명을 대상으로 섭씨 32도, 상대습도 70%의 환경에서 90분간 운동하도록 한 뒤 물과 우유의 수분 보충 효과를 비교했다. 실제 여름철과 유사한 고온다습한 환경에서 운동 후 나타나는 수분 변화를 살펴본 것이다.

그 결과 우유 섭취군의 체중 대비 탈수율은 -0.07%로 물 섭취군의 0.28%보다 낮았다. 운동 후 소변량에서도 차이가 나타났다. 우유 섭취군의 소변량은 81.3mL로 물 섭취군의 220.4mL보다 적었다. 연구진은 이러한 결과를 바탕으로 우유가 더운 환경에서 중강도 운동을 하는 동안 수분을 보충하는 데 효과적인 대안이 될 수 있다고 평가했다.

우유가 운동 후 수분을 체내에 유지하는 데 도움이 될 수 있다는 결과는 후속 연구에서도 이어졌다. 같은 연구진이 2024년 진행한 연구에서는 운동으로 체중의 약 2%에 해당하는 수분을 잃은 뒤 물, 스포츠음료, 우유를 섭취하도록 하고 이후 3시간 동안 체내 수분 보유율을 비교했다. 이번 연구에서 우유 섭취군의 체내 수분 보유율은 69.8%로 나타났다. 물 섭취군의 39.6%보다 높은 수치다. 스포츠음료의 수분 보유율은 55.6%로 나타났으며, 우유의 수분 보유 효과는 스포츠음료와 유사한 수준으로 나타났다.

두 연구는 우유가 더운 환경에서 운동으로 손실된 수분을 보충하는 과정에서 체내 수분을 비교적 오래 유지하는 데 도움을 줄 가능성을 보여준다. 특히 우유에는 수분뿐만 아니라 단백질과 탄수화물, 칼슘, 칼륨, 나트륨 등 다양한 영양소가 함께 들어 있어 수분 보충과 영양 섭취를 한 번에 챙길 수 있다는 점도 눈길을 끌고 있다.

여름철에는 더위 때문에 식욕이 떨어지거나 평소처럼 식사를 챙기기 어려운 경우도 있다. 땀을 많이 흘리면 몸에서 수분과 전해질이 빠져나가는 만큼 무더위 속 야외활동이나 운동 후에는 수분을 충분히 섭취하고 식사를 통해 필요한 영양소를 챙기는 것이 중요하다.

우유는 단백질과 칼슘, 칼륨 등을 포함한 식품인 만큼 개인의 식습관과 활동량에 따라 물과 함께 활용할 수 있다. 일반적인 더위 속 수분 공급에는 물이 기본적인 선택지다.

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