전국 농업용수 저수율 47% 뚝…가뭄 확산에도 중대본은 '아직'

남부 지방을 중심으로 가뭄이 확산하고 있지만, 대규모 재난 수습과 대응을 총괄하는 중앙재난안전대책본부(중대본)는 아직 가동되지 않고 있다.



마지막으로 가뭄 중대본이 가동된 때는 2012년 여름으로, 14년 전이다.

지난 11일 울산 상수원인 울주군 두동면 대곡댐 상류 지역이 가뭄으로 인해 바닥을 드러내고 있다. 이날 기준 대곡댐의 저수율은 3.9%를 기록하고 있다. 연합뉴스

12일 농업가뭄관리시스템(ADMS)에 따르면 전날 기준 전국 평균 저수율은 47.0%로 평년(68.4%) 대비 68.7% 수준이다. 전국 누적 강수량은 평년(861.1㎜) 대비 71.7% 정도인 617.5㎜를 기록 중이다.



전국 단위에서 농업용수 가뭄 단계는 '관심'(평년 대비 저수율 70% 이하·약한 가뭄)이지만, 남부 지방으로 범위를 좁혀보면 얘기가 달라진다.



경남(33.4%)·울산(34.4%)은 '경계'(50% 이하·심한 가뭄), 부산(51.4%)·광주(36.7%)·전북(37.3%)은 '주의'(60% 이하·보통 가뭄) 단계다.



시군구별로 보면 경남 밀양시·거제시·함안군 등 3곳에서 농업용수 가뭄 단계가 '심각'(40% 이하·극심한 가뭄) 수준이다.



가뭄이 심화하면서 소방청은 전날 오후 8시를 기해 국가소방동원령을 발령했다. 국가소방동원령은 특정 시도 소방력만으로는 화재 등 재난에 대응하기 어렵거나 국가 차원에서 소방력을 동원할 필요가 있을 때 내려진다.

경남지역을 중심으로 가뭄이 장기화하고 있는 12일 경남 밀양시 교동 밀양종합운동장 주차장에 경기도·강원도 소방 차량이 집결해 있다.

반면 가뭄 중대본은 아직 미가동 상태다.



중대본 규정상 가뭄 중대본 비상 1단계는 농업용수나 생활·공업용수 가뭄이 '심각' 단계인 시도가 3곳 이상일 때 구성된다.



현재 농업용수 가뭄이 '심각' 단계인 지역이 있는 시도는 경남 한 곳뿐이고, 생활·공업용수 가뭄이 '심각' 단계인 지역은 없어 중대본 구성 요건에 미치지 않는다.



이런 이유로 자연재해로는 사상 처음으로 재난사태가 선포됐던 지난해 강릉 가뭄 당시에도 가뭄 중대본이 구성되지는 않았다.



다만 농업용수 가뭄이나 생활·공업용수 가뭄이 '심각'보다 한 단계 낮은 '경계'인 지역이 대구, 경북, 전북에 분포하고 있어 긴장의 끈을 놓을 수는 없는 상황이다.



정부도 가뭄 상황을 주시하고 있다.



행정안전부 관계자는 "현재 범정부 재난 대응체계인 폭염 중대본에서 가뭄도 함께 대응하고 있다"며 "내일 개최 예정인 중대본 회의에서는 폭염과 함께 가뭄 상황 및 대응도 중점적으로 논의할 계획"이라고 말했다.



2012년 여름에는 경기·충남·충북·전남·전북 등 5개 시도에서 농업용수가, 충북·충남·전북 등 3개 시도에서 생활·공업용수가 부족해지는 등 상황이 심각해지자 가뭄 중대본이 6월 22일부터 7월 5일까지 14일간 가동된 바 있다.

<연합>

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