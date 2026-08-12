쿠빙스, 일본 ‘CAFERES JAPAN 2026’ 참가…상업용 제품 선봬

사진=쿠빙스 제공

주방가전 브랜드 쿠빙스(회장 김종부)가 지난 4일부터 6일까지 일본 도쿄 빅사이트에서 열린 ‘CAFERES JAPAN 2026’ 참가를 마쳤다고 밝혔다.

CAFERES JAPAN은 카페·베이커리·디저트 산업 전반의 최신 제품과 서비스를 한자리에서 만나볼 수 있는 일본 최대 규모의 전문 전시회다. 매년 전 세계 관련 기업과 업계 관계자들이 참가해 새로운 비즈니스 기회를 모색하는 장으로 자리매김하고 있다.

쿠빙스(Kuvings)는 이번 전시회에서 상업용 블렌더 'CB850', 'CB980'과 착즙기 'CS600'을 중심으로 주요 제품 라인업을 선보였다. CB850과 CB980은 강력한 블렌딩 성능과 저소음 설계를 적용한 상업용 블렌더이며, CS600은 전문가용 모터와 저속 압착 기술을 적용해 장시간 안정적인 착즙 성능을 제공하는 카페에 최적화된 착즙기이다. 이와 함께 대용량 오토 호퍼를 적용한 신제품 착즙기도 처음 공개했다.

CS600은 카페와 레스토랑 등 상업용 환경을 고려해 설계된 착즙기다. 88mm의 넓은 투입구와 강력한 모터로 다양한 과일, 채소를 착즙할 수 있다.

전시 기간 동안 쿠빙스 부스에서는 제품 시연과 시음 행사가 진행됐으며 방문객을 대상으로 제품을 소개했다.

쿠빙스 관계자는 “CAFERES JAPAN 2026은 쿠빙스의 상업용 제품 라인업과 기술력을 일본 시장에 소개하고 업계 관계자들과 교류할 수 있었던 자리였다”며 “앞으로도 글로벌 전시회 참가를 확대하며 해외 식음료 산업 관계자들과의 접점을 넓혀 나갈 계획”이라고 말했다.

한편 쿠빙스는 착즙기와 블렌더 등을 개발, 제조하는 주방가전 브랜드다.

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