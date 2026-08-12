이효리, 이상순 여사친 질문에 "내가 무슨 짓 할지 장담 못 해"

가수 이효리가 남편 이상순에게 여사친이 있어선 안 된다고 밝혀 웃음을 안겼다.

11일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '연애전쟁'에는 7년째 연애 중인 연극배우 커플이 사연자로 등장했다.

가수 이효리가 지난 11일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '연애전쟁'에서 남편 이상순에게 여사친이 있어선 안 된다고 밝혀 웃음을 안겼다. JTBC 제공

이날 두 사람은 남자친구의 여사친 문제를 두고 갈등을 빚었다.

여자친구는 "남자친구의 친구 중에 유독 불편한 여사친이 딱 한 명 있다"고 말문을 열었다. 그 이유로는 남자친구의 생일날 집에 놀러온 친구들 중 여사친이 자신과 남자친구 사이에서 잠을 잤다는 것.

그러나 남자친구는 "여자친구와 여사친 둘 다 소중하다. 나는 너도 소중하지만 너 못지 않게 소중한 사람이 있다"고 말했다.

이에 서장훈은 "험한 놈이 왔다"고 혀를 내둘렀고, 김희철도 "여자친구가 그렇게 싫다는데 왜 꼭 단둘이 봐야 하느냐"고 지적했다.

서장훈은 이효리에게 "이상순 씨가 '효리야, 나는 너 못지 않게 소중한 사람이 있다'고 말하면 어떨 것 같냐"고 물었고, 이효리는 "그럼 내가 무슨 짓을 할지 장담을 못 할 것 같다"고 단호하게 대답했다.

이어 김희철이 "상순이 형이 오래 안 여자친구가 있는데 효리 누나가 '자기야, 좀 만나지마'라고 하고 '재미를 못 누린다'고 하면"이라는 취지로 말을 하자 이효리는 "네가 재미 보고 다니냐"고 발끈해 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

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