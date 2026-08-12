1400년 고찰부터 천년 가마터까지...중국 타이저우의 이색 여행지

중국 저장성 타이저우 천태산 기슭의 국청사(国清寺) 경내. 전각 앞에 석사자상이 놓여 있다. (사진=CMG 제공)

중국 저장성 남동부의 타이저우(台州)는 산과 바다뿐 아니라 오래된 사찰과 석굴, 도자기 가마터 등 다양한 볼거리를 갖춘 도시다. 옛 채석장과 농촌 마을, 지역 산업을 활용한 관광 공간도 곳곳에 자리한다.

대표적인 명소는 천태산(天台山) 기슭의 국청사(国清寺)다. 약 1400년의 역사를 지닌 고찰로 중국 천태종의 주요 사찰 가운데 하나다. 울창한 숲 사이로 오래된 전각과 석탑이 자리해 고즈넉한 분위기를 자아낸다.

색다른 풍경을 찾는다면 황옌석굴(黄岩石窟)도 눈길을 끈다. 당·송 시대부터 채석장으로 쓰이면서 거대한 암벽과 동굴 형태의 공간이 만들어진 곳이다. 현재는 산책로와 체험시설을 갖춘 관광지로 활용되고 있으며, 물길을 따라 배를 타고 석굴 내부를 둘러볼 수도 있다.

도심을 벗어나면 농촌 풍경도 만날 수 있다. 츠청산(赤城山) 아래 자리한 타허우촌(塔后村)은 논밭과 민가가 남아 있는 마을로, 민박과 농촌 관광을 접목한 여행지로 조성됐다.

타이저우의 도자기 역사를 볼 수 있는 곳은 황옌구 사부촌(沙埠村)이다. 이 일대에는 당나라 말부터 송나라 때까지 청자를 생산했던 가마터가 남아 있다.

특히 죽가령(竹家岭)에는 산비탈을 따라 길게 만든 가마인 ‘용요(龍窑)’ 유적이 있다. 길이가 72m가 넘으며, 산을 오르는 용처럼 길게 이어진 모습에서 이름이 붙었다. 과거 이 지역에서 생산된 청자는 바닷길을 통해 해외로도 유통됐다. 현재 가마터 주변에는 전시와 체험 공간이 마련돼 있다.

전통 유적 외에 조금 색다른 볼거리도 있다. 현지 기업 전시장에서는 바다에서 수거한 폐플라스틱으로 만든 의류와 가방, 선글라스 등을 볼 수 있다. 중국 선저우 우주선에 쓰이는 식품 용기와 우주식 샘플, 우주 환경을 고려해 만든 식기 등을 전시한 곳도 있다.

1400년 된 사찰과 옛 채석장을 활용한 석굴 관광지, 천년 전 청자를 굽던 가마터까지. 타이저우에서는 역사 유적과 자연, 농촌 풍경을 한 도시에서 두루 만날 수 있다.

자료 제공: CMG

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