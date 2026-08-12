여름 휴가철 인천공항 하루 23만명 이용… 역대 신기록

올 여름 성수기 인천공항을 이용한 여객은 하루 평균 23만명에 이른 것으로 나타났다.



인천국제공항공사는 지난달 25일부터 10일까지 이어진 여름 성수기 기간 동안 총 여객은 391만6084명, 하루평균 23만 358명으로 지난해 하계 성수기(21만 7831명) 대비 5.8% 증가했다고 12일 밝혔다.

지난 6일 인천국제공항 제1터미널 면세구역이 여행객들로 붐비고 있다. 뉴시스

올해 성수기 여객은 역대 하계 성수기 중 가장 많은 숫자며 역대 성수기 기준으로는 올해 설 연휴에 이어 2위에 해당한다.

여객이 가장 많은 날은 2일 24만 7200명으로 기존 가장 많은 날이었던 지난 2월 14일 24만7104명을 경신했다.

이번 연휴 중 출발여객이 가장 많은 날은 7월 31일(12만 5193명), 전체여객과 도착여객이 가장 많은 날은 지난 2일(전체 24만 7200명, 도착 12만 2732명)이었다.

지역별 여객실적(국제선)은 △일본(99만 6723명, 25.6%) △동남아(86만 2214명, 22.2%) △중국(83만 8298명, 21.6%) △동북아(38만 5513명, 9.9%) △미주(37만 5320명, 9.7%) △유럽(27만 4387명, 7.1%) △대양주(9만 6324명, 2.5%) △중동(4만 589명, 1.0%) △기타(1만 9661 0.5%) 순으로 나타났다.

인천공항 전경.

하계 성수기 기간 항공기 운항은 총 2만 1148편, 일평균 1244편을 기록했으며 최다 운항편은 지난달 31일에 1277편을 기록했다.

이같은 여객 증가에도 인천공항은 관계기관 합동 특별합동대책 시행을 통해 평시와 다름없는 안정적인 공항운영을 지속했다.

성수기 기간 공사는 관계기관과 협조해 △출국장 조기 개장 △스마트패스 전용 출국장 확대 및 안내인력 배치 △식음매장 연장 운영 및 위생관리 강화 △여객 안내 사이니지 신규제작 등 공항운영 전 분야에 걸친 특별대책을 시행해 여객편의를 높였다.

역대 최다 일일여객을 기록한 지난 2일 혼잡시간(오전 6시~10시) 제1여객터미널 출국장의 평균 대기시간은 6.2분, 최대 대기시간은 22분(오전 9시~10시)으로 집계돼 평시와 다름없는 혼잡도를 보였다.

김범호 인천국제공항공사 사장직무대행은 “올해 하계 성수기 기간 여객증가에도 평소와 다름없는 안정적인 공항운영을 가능케 한 정부의 지원 공항상주직원의 노고, 국민 여러분의 협조에 감사드린다”며 “이번 성수기 운영 성과를 바탕으로 앞으로도 더욱 안전하고 편리한 대국민 공항 서비스 제공을 위해 노력하겠다”고 말했다.

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