천하람 , 머리 짧게 자르고 논산훈련소 입소…현역 의원 최초 ‘훈련병’ 생활

천하람 개혁신당 원내대표가 12일 충남 논산 육군 27신병교육연대에 입소한다. 현역 국회의원이 훈련병 신분으로 신병교육을 받는 것은 이번이 처음이다.

논산훈련소 입소 앞두고 두발 정리하는 천하람 원내대표. 연합뉴스

천 원내대표는 이날 서울 여의도 국회 미용실에서 머리카락을 자르며 입소 준비를 마쳤다. 국회 국방위원회 소속인 천 원내대표는 이날부터 2박3일간 논산 육군훈련소에서 훈련병들과 함께 생활하며 신병교육훈련을 받을 예정이다.

천 원내대표는 훈련 과정에서 신병들과 함께 생활하며 군 생활의 애로사항과 현장의 목소리를 직접 청취할 계획이다.

입소 첫날에는 전투복과 장구류, 보급품 등을 지급받고 훈련병들과 함께 생활한다. 이튿날에는 종합각개전투와 20㎞ 야간행군, 불침번 등 신병교육훈련 과정에 참여한다.

이번 입소는 천 원내대표 측이 군에 먼저 제안하면서 성사됐다. 천 원내대표는 앞서 이번 일정과 관련해 “2박3일이라는 짧은 기간이지만 폭염 속에서도 힘든 훈련을 받고 있는 신병들과 고락을 함께 하고자 계획한 일정”이라며 “우리 국민의 생명과 재산을 지키기 위해 청춘의 시간을 희생하고 헌신하고 있는 전 군에 감사드리는 마음으로 훈련에 임하겠다”고 밝혔다.

논산 육군훈련소를 선택한 배경에 대해서는 훈련 과정이 상대적으로 체계화돼 있다는 점을 들었다. 천 원내대표는 “다른 부대도 알아봤지만 육군훈련소가 체계화돼 있어 상대적으로 병사들에게 피해를 최소화하지 않을까 싶었다”며 “훈련소 병사와 간부들에게 피해가 가지 않도록 열심히 할 생각”이라고 말했다.

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