인하대, ‘2026년 학부모 아카데미’ 대입 정보 맞춤형 제공

인하대학교가 2027학년도 수시 원서 접수에 앞서 맞춤형 대입 정보를 제공하는 장을 마련한다. 인하대는 교육청 협력 ‘2026년 인하 학부모 아카데미’ 4회차 프로그램을 22일 개최한다고 12일 밝혔다.

일정은 대입전형 안내, 학생부종합전형 서류·면접평가 안내, 학부모 토크콘서트 등으로 구성됐다. 진로진학 특강으로는 의예과·간호학과 보건의료계열과 반도체·바이오의 첨단분야 학과 등을 중심으로 진행된다.

첨단산업 특성화 분야의 전공 특성, 진로 방향, 취업 전망, 인하대 교육 강점 등을 안내할 예정이다. 인하대는 반도체, 이차전지, 바이오, 로봇 등 주요 첨단산업 분야에서 특성화 교육 및 인재 양성 성과를 이어가고 있다.

앞선 1∼3회차는 학부모들의 높은 관심 속에 마무리됐다. 4회차는 150명을 대상으로 정석학술정보관 국제회의장에서 열린다. 신청은 입학처 누리집을 통해 이날부터 7일 동안 선착순으로 이뤄진다.

신동훈 인하대 입학처장은 “이번 아카데미는 학부모가 실질적인 대입 정보를 얻을 수 있도록 마련한 입학처의 대표 프로그램”이라며 “수시 원서 접수를 앞둔 학부모와 학생들이 진로진학 방향을 세우는 데 도움되길 바란다”고 말했다.

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