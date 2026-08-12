‘정준영 단톡방’ 이종현, SNS 하루 만에 중단…“오해 해명, 복귀 안 해”

씨엔블루 출신 이종현이 그룹 탈퇴 후 SNS 활동을 재개했다가 하루 만에 중단을 선언했다. 연합뉴스

이른바 ‘정준영 단톡방’ 논란으로 팀을 탈퇴했던 씨엔블루 출신 이종현이 8년 만에 사회관계망서비스(SNS) 활동을 재개했다가 하루 만에 중단을 선언했다.

지난 11일 이종현은 자신의 SNS에 “오랫동안 마음에 담아두었던 이야기를 전하려 한다”며 장문의 글을 게시했다.

그는 “이 글은 연예계 복귀를 위해 쓰는 글이 결코 아니며 잘못된 오해를 바로잡고자 쓰게 됐다”고 밝혔다.

우선 팀 탈퇴 과정에 대해 “제가 멤버들에게 외면 당했다는 것은 사실이 아니며, 당시 개인적인 사정과 불찰로 팀에 남는 것이 오히려 피해와 오점을 남길까 두려워 제 선택으로 나오게 된 것”이라며 멤버들을 향한 미안함을 전했다.

또한 최근 온라인상에서 언급된 특정 브랜드와 사업에 대해서도 해명했다. 이종현은 “한 사회인으로서 종사하는 일과 관련해 사실과 다른 소문이나 피해가 생기는 것을 방지하고자 한다”며 “SNS에서 언급되고 있는 일부 브랜드와 제품들은 저와 직접적인 관련성이 없다”고 선을 그었다.

그러면서 “이 글을 마지막으로 더 이상의 SNS 활동이나 추가적인 소통은 하지 않으려 한다”며 “이제 완전히 평범한 비연예인의 삶으로 돌아가, 지난 과거를 반성하며 사회에 부끄럽지 않은 바른 삶, 책임감 있는 사람이 되어 살아가겠다”고 덧붙였다.

이종현이 11일 게시한 글 일부. 이종현 인스타그램 캡처

앞서 10일 이종현은 SNS에 8년간 뷰티 분야 마케팅 일을 해왔다고 알리며 사무실에서 업무를 보거나 화장품을 살펴보는 사진을 공개했다. 덧붙여 “앞으로는 인간 이종현으로서 더 많은 분과 소통하며 살겠다”며 활동 재개를 예고했으나 하루 만에 게시물을 삭제하고 입장을 번복했다.

한편 이종현은 군 복무 중이던 2019년 가수 정준영 등이 속한 단체 대화방에서 불법 촬영물을 보고 부적절한 메시지를 주고받은 사실이 알려지며 논란에 휩싸였다. 소속사는 사실을 인정하고 사과했으며, 이후 이종현이 여성 BJ에게 사적인 메시지를 보내 잇달아 구설에 오르자 결국 팀을 탈퇴하고 연예계 활동을 중단했다.

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