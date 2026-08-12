안철수 “복당 운동권 근절”… 친한계 “탄핵 십자가 한동훈이 떠안아”

안철수 국민의힘 의원은 12일 무소속 한동훈 의원의 복당을 주장하는 친한(한동훈)계 인사들을 겨냥해 “당을 쑥대밭으로 만들고 있다”며 “차기 총선의 지원 자격에서 배제해야 한다”고 했다. 이에 친한계는 한 의원이 탄핵 찬성에 따른 정치적 부담을 대부분 떠안았다며 역공에 나섰다.

안 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “더불어민주당의 ‘86운동권’에 버금가는 ‘복당 운동권’이 당을 쑥대밭으로 만들고 있다”며 이같이 말했다.

안철수 국민의힘 의원이 12일 서울 여의도 국회 소통관에서 당 지도부와 조직강화특위에 쇄신안을 건의하고 있다. 뉴스1

안 의원은 “선거에 임한 우리 당 후보를 낙선시키기 위해 무리 지어 총출동하며, 법정에서 사실을 증언한 사람에게 ‘선동한다, 왜곡한다’며 난타한다”며 “왜곡했다면 위증죄 고발을 하면 될 텐데, 그러면 무고죄에 걸릴 테니 그러지도 못한다”고 했다.

그러면서 “지금 국민의힘은 이재명 정부, 그리고 ‘복당 운동권’이라는 두 개의 전선에서 전쟁을 치르고 있는 꼴이다. ‘복당 운동권’을 근절해야 한다”며 “당 밖의 특정인에게 봉사하고, 이를 위해 ‘레커’질을 하며 당을 분열시키는 사람들은 국민의힘에서 없어져야 한다”고 말했다.

또 “국민의힘에 윤리적 오점을 남긴 분들은 걸러내야 한다”며 “내부의 병증을 방치하면서 발암 정책을 양산하는 민주당을 어찌 비판하겠나. 국민의 상식선에 어긋나면 과감히 도려내고 정리해야 한다”고 말했다.

안 의원은 기자회견을 마친 뒤 기자들과 만나 “‘복당 운동권’은 친한계 인사들을 가리키느냐”는 질문에 “구체적으로 거명하지 않더라도 누구를 가리키는지는 잘 알것”이라고 답했다.

한동훈 무소속 의원이 지난 11일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 '2차 공공기관 이전, 왜 부산이 답인가' 토론회에서 기념촬영을 마치고 자리로 향하고 있다. 뉴시스

이에 친한계 우재준 의원은 탄핵 찬성의 정치적 책임을 한 의원에게만 묻는 것은 부당하다며 즉각 반박했다.

우 의원은 “한동훈 대표가 우리 당에서 제명되고 큰 고초를 겪은 근본적 이유는 탄핵에 찬성했기 때문”이라면서도 “윤 대통령이 계엄이라는 극단적 수단을 선택한 당시 국민적 분노와 추가적인 돌발 상황에 대한 우려, 윤 대통령이 끝내 질서 있는 퇴진을 받아들이지 않았던 상황을 고려하면 탄핵은 불가피했다고 생각한다”고 했다.

그러면서 “그 과정에서 많은 지지자들이 큰 상처를 받았고, 그 모든 비난은 한동훈 대표에게 집중됐다”며 “탄핵 가결의 정치적 부담을 사실상 한동훈 대표 혼자 짊어지게 했다는 점에 대해 지금도 미안한 마음이 있다”고 했다.

특히 우 의원은 안 의원 역시 탄핵에 찬성했다는 점을 거론하며 “그럼에도 안철수 의원님께 비난이 상대적으로 적었던 것은 탄핵 찬성의 정치적 십자가를 한동훈 대표가 대부분 떠안았기 때문이라고 생각한다”고 주장했다.

우 의원은 “이제는 성난 당원들의 편에 서서 한동훈 대표를 비판하는 모습을 보니 씁쓸하다”며 “안철수 의원님은 지금도 탄핵 찬성이 옳은 선택이었다고 생각하느냐. 아니면 탄핵 찬성을 후회하고 있느냐”고 반문했다.

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