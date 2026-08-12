폴스타, 보증 연장 프로그램 출시…최대 2년·4만㎞ 추가 보장

스웨덴 프리미엄 전기차 브랜드 폴스타가 ‘폴스타 보증 연장 프로그램’을 출시했다.

12일 폴스타에 따르면 폴스타 보증 연장 프로그램은 신차 기본 보증이 끝난 후에도 주요 부품에 대한 보증을 제공해 차량의 가치와 신뢰성을 오랫동안 유지할 수 있도록 지원하는 서비스다.

보증 범위는 신차 구매 시 제공되는 기본 보증과 동일하며, 차량 매각 시에도 잔여 보증 기간을 다음 소유자에게 그대로 승계할 수 있다. 이를 통해 예상치 못한 수리비 부담을 낮추고, 중고차 거래 시 차량의 잔존가치 향상에도 도움이 된다.

상품은 ‘플러스’와 ‘퍼포먼스’ 두 가지로 구성된다. 플러스는 기본 보증 종료 후 1년 또는 2만㎞를 추가 보장하며, 퍼포먼스는 2년 또는 4만㎞까지 보증 기간을 연장한다. 적용 기준은 기간과 주행거리 중 먼저 도래하는 시점이다.

가입 고객은 전국 38개 폴스타 서비스 포인트(볼보자동차 공식 서비스센터)에서 폴스타 전담 전기차(EV) 테크니션의 점검 및 수리 서비스를 받을 수 있으며, 보증 수리 시 픽업 앤 딜리버리 서비스도 동일하게 제공된다.

폴스타코리아는 프로그램 출시를 기념해 다음달 11일까지 가입 고객 대상 특별 혜택을 제공한다. 기간 내 프로그램에 가입한 고객에게는 사고 발생 시 부담한 자기부담금을 사고 1건당 최대 50만원까지 지원한다. 약관상 보장 조건을 충족하면 플러스 가입자는 1년간 최대 3회, 퍼포먼스 가입자는 2년간 최대 6회까지 혜택을 받을 수 있다.

이와 함께 추첨을 통해 스테이폴리오 여행상품권 200만원권(1명), 스테이폴리오 여행상품권 50만원권(2명), 전기차 충전권 10만원권(10명)을 증정한다.

함종성 폴스타코리아 대표는 “폴스타 보증 연장 프로그램은 고객이 차량을 보유하는 동안 더 안심하고 차량을 이용할 수 있도록 마련한 서비스”라며 “앞으로도 차량 구매 이후 전 과정에서 차별화된 오너십 경험을 제공할 수 있도록 다양한 고객 서비스를 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.

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