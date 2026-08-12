SMR·핵융합·우주… 李대통령, 첨단산업 육성 의지 밝힌다

이재명 대통령이 12일 오후 청와대에서 ‘미래성장동력, 7대 씨드(SEED·씨앗) 보고회’를 주재하고 첨단산업 육성 의지를 밝힌다.

혁신의 씨앗이자 미래 경제·안보의 핵심 자산이 될 7개 분야를 뜻하는 ‘7대 씨드’는 소형모듈원전(SMR), 핵융합, 재생에너지, 양자, 우주·항공, 첨단바이오, 첨단 소재·부품 공급망 등을 말한다. 청와대는 “오늘(12일) 행사는 인공지능(AI) 대전환의 성공적 뒷받침과 미래 대도약 개척을 위해 SMR, 양자, 우주·항공 등 첨단기술 확보와 산업 육성 방안을 과학기술 전문가, 기업인 등과 함께 모색하기 위해 마련됐다”고 밝혔다.

이재명 대통령이 11일 충북 음성 국립소방병원 개원식에서 기념사를 하고 있다. 연합뉴스

‘첨단기술이 여는 미래’라는 슬로건 아래 열리는 이날 회의에선 이공계 인재 양성과 연구생태계 혁신을 통해 우리나라 과학기술의 기초 체력을 강화하는 방안도 함께 논의될 예정이다.

이번 행사에는 민간, 정부 등에서 총 60여명이 참석한다. 민간에서는 첨단기술 분야별로 대학·연구소·기업의 연구자와 이공계 학생, 창업가, 벤처캐피털 관계자 등 관련 전문가들이 자리한다. 정부에서는 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관과 김정관 산업통상부 장관, 최교진 교육부 장관, 김성환 기후에너지환경부 장관 등 관계부처가 참석하며, 청와대에서도 강훈식 비서실장, 김용범 정책실장, 하준경 경제성장수석, 류덕현 재정기획보좌관, 김경자 사회수석, 송기호 국가안보실 제3차장 등이 배석한다.

보고회에선 김승완 한국에너지공과대학교 교수가 ‘AI 대전환을 위한 에너지기술과 공급망’을, 장진아 포항공과대학교 교수가 ‘미래 대도약을 개척하는 첨단기술’을 주제로 발표에 나선다. 이어 정부에선 배 부총리의 ‘미래 개척의 엔진, 첨단기술’, 김 장관의 ‘미래 개척의 기반, 첨단 공급망 생태계 육성’ 관련 정책발표 이뤄진다. 이후 ‘미래를 여는 첨단기술과 정부의 역할’을 주제로 현장 참석자와 관계부처 등이 함께하는 자유토론이 진행된다. 행사에 앞서 이 대통령은 SMR 선박과 양자컴퓨터, 달 궤도선 모형도 관람할 예정이다.

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