박은빈, 데뷔 30주년 기념 앨범 발매…신곡 작사 참여

배우 박은빈이 데뷔 30주년 기념 앨범을 발매한다.

12일 소속사 나무엑터스에 따르면 박은빈은 다음 달 4일 데뷔 30주년 기념 앨범 '슈팅 마이 러브'(SHOOTING MY LOVE)를 선보인다.

배우 박은빈의 데뷔 30주년 기념 앨범 '슈팅 마이 러브'(SHOOTING MY LOVE). 나무엑터스 제공

'슈팅 마이 러브'는 박은빈이 배우로서의 여정과 그 안에서 마주한 다양한 형태의 사랑을 음악으로 풀어낸 앨범이다.

연기와 작품을 향해 한결같이 품어온 열정부터 흔들리는 순간에도 묵묵히 자신의 길을 걸어온 스스로를 위한 다짐, 오랜 시간 응원을 보내준 팬들을 향한 고마움까지 박은빈이 전하는 진심을 담았다.

앨범에는 신곡 '드림스 컴 트루'(DREAMS COME TRUE), '태양은 떠올라', '프리즘'(PRISM)을 비롯해 지금까지 박은빈이 발매한 곡까지 총 12트랙이 수록됐다. 박은빈은 처음으로 신곡 작사에 참여했다.

여기에 tvN 드라마 '무인도의 디바'에서 선보인 '섬데이'(Someday)가 밴드 버전으로 새롭게 수록됐다.

앨범은 박은빈 생일인 9월4일 발매되며 박은빈은 생일 다음 날 개최되는 팬 콘서트에서 신곡 무대를 처음으로 선보일 예정이다.

박은빈의 데뷔 30주년 기념 앨범 '슈팅 마이 러브'는 오는 14일부터 각종 온라인 음원 사이트를 통해 예약 판매를 시작한다.

<뉴시스>

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