“많이 이용해주세요”…홈플러스 67개 매장, 13일 다시 문연다

홈플러스가 임시휴업에 들어갔던 67개 점포를 13일 재개장한다. 지난달 13일 임시휴업에 들어간 지 한 달 만이다.

지난 9일 서울의 한 홈플러스에서 시민들이 장을 보고 있다. 연합뉴스

12일 홈플러스에 따르면 홈플러스 67개 점포는 현재 재개장을 앞두고 최종 운영점검을 위해 지난 7일부터 가오픈 중이다. 이날까지 모든 점검과 보완작업을 마치고 오는 13일 재개장할 예정이다.

67개점 중 59개점은 재개장 시점에 맞춰 온라인 영업도 재개한다. 온라인 배송 미시행 점포는 아시아드점, 남대구점, 삼척점, 보령점, 오창점, 송탄점, 강릉점, 구월점 등이다.

대규모 오픈행사도 준비했다. 마이홈플러스회원들에게 13일부터 4일간 한우 전 품목을 최대 50% 할인 판매하고, 14일부터 3일간 ‘당당후라이드치킨’을 50% 할인한다. 1인 1마리 한정이며 보령·서귀포점과 온라인에서는 구매할 수 없다.

홈플러스 67개 점포가 가오픈에 들어간 지난 7일 서울 시내 한 매장에서 시민들이 장을 보고 있다. 뉴시스

한돈 일품포크 삼겹살·목심도 40% 할인한다. 기간 별로 육류, 수산물, 과일, 과자, 음료, 델리, 베이커리 등은 최대 50% 할인 또는 1+1으로 판매한다. 재개장 행사는 점포 휴무일 제외 8월 말까지 진행된다.

홈플러스는 확보한 2000억원 규모의 긴급운영자금(DIP)을 상품 공급과 영업 정상화에 투입하고 있다. 이번 영업 재개와 더불어 구조 혁신 작업을 마무리하고 잔존 사업부문(본사·대형마트·온라인)의 매각을 추진해 회생절차를 성공적으로 완료한다는 구상이다.

홈플러스 관계자는 “국민생활기반시설인 홈플러스가 다시 일어설 수 있도록 많이 이용해달라”며 “좋은 품질의 상품을 저렴하게 제공함으로써 홈플러스를 찾아주신 고객 분들께 보답할 것”이라고 말했다.

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