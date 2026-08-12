日 “北 탄도미사일 최소 1발 690㎞ 비행…베이징 경로로 엄중 항의”

일본 방위성은 12일 북한에서 탄도미사일이 최소 1발 발사돼 자국의 배타적 경제수역(EEZ) 바깥쪽에 떨어진 것으로 보인다고 발표했다.

NHK와 교도통신에 따르면 방위성은 이어 이 탄도미사일은 이날 오전 5시59분 북한 동해안 쪽에서 동쪽 방향으로 발사됐으며, 최고 고도는 약 90㎞이고 비행거리는 약 690㎞라고 전했다.

북한의 단거리 탄도미사일 발사 모습. 평양=조선중앙통신·연합뉴스

이번 발사로 인한 항공기·선박 피해는 확인되지 않았다고 해상보안청은 밝혔다.

북한이 탄도미사일 혹은 탄도미사일일 가능성이 있는 물체를 발사했다고 방위성이 발표한 것은 지난 6일 이후 엿새 만이며, 올해 들어서는 7번째이다.

고이즈미 신지로 방위상은 기자들과 만나 “탄도미사일의 거듭된 발사를 포함해, 북한이 보이는 일련의 행동은 우리나라(일본)와 국제사회의 평화와 안전을 위협하는 것으로 국민 안전과 관련된 중대한 문제”라고 말했다. 고이즈미 방위상은 또 중국 베이징 대사관 경로를 통해 북한 측에 엄중히 항의하고 강력히 비난했다고 전했다.

일본 정부는 총리관저 위기관리센터에 관계 부처 담당자를 소집해 정보 수집 및 확인 등에 나섰다. 다카이치 사나에 총리는 “정보 수집과 분석에 전력을 다하고 국민에게 신속, 정확한 정보를 제공해 달라”며 “항공기와 선박 등의 안전 확인을 철저히 하고, 예기치 못한 사태에 대비해 만전의 태세를 갖추라”고 지시했다.

앞서 한국 합동참모본부(합참)은 이날 오전 6시쯤 북한 원산 일대에서 동해상으로 발사된 탄도미사일 1발을 포착했다며, 700㎞ 이상 비행한 것으로 추정했다.

통상 사거리가 300∼1000㎞인 미사일은 단거리 탄도미사일(SRBM)로 분류되는데, 합참은 이날 ‘단거리 탄도미사일’이라고 명시해 발표하지는 않았다. 북한은 지난 6일 오후에도 원산 일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일 1발을 발사한 바 있는데, 당시 발사했던 기종의 재발사에 나섰을 가능성이 있다.

이번 발사는 이달 17일부터 27일까지 진행되는 한·미연합훈련 ‘을지 자유의 방패’(UFS)를 앞두고 이뤄졌다. 북한은 UFS 연습을 두고 ‘북침 연습’이라며 예민한 반응을 보여왔다.

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