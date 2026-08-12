<21> 왜 한류는 세계인의 마음을 훔치는가 [신화에서 선민까지 한민족 정체성의 문화사적 발견-기고]

세계는 지금 K컬처에 열광하고 있다

지금 세계 문화의 중심에는 낯선 장면이 펼쳐지고 있다. 한 세기 넘게 서구가 주도해 온 문화 흐름 속에서, 이제 세계 곳곳의 젊은이들이 한국어 노래를 따라 부르고, 한국 음식에 도전하며, 한국 드라마 속 이야기에 눈물을 흘리고 있다. 이른바 ‘K컬처’라 불리는 현상이다. K-pop, K-드라마, K-푸드, K-애니메이션까지, 한국에서 만들어진 문화 콘텐츠가 국경을 넘어 하나의 세계적 문화 언어로 작동하고 있다.

세계인들이 한국 문화에 깊이 매료되는 이유를 자본주의 산업의 마케팅이나 상품의 완성도만으로 설명하기는 어렵다. K컬처는 이미 하나의 문화적 생태계를 형성하고 있기 때문이다. 예컨대 K-pop 무대에서 등장한 ‘신(新)한복’은 전통 복식을 현대적 감각으로 재해석한 스타일로, 글로벌 대중에게 강한 인상을 남겼다. 걸그룹 블랙핑크가 미국 방송에서 한복 스타일 의상을 입고 공연을 펼치자 ‘(한복)Hanbok’이라는 단어의 검색량이 급증했고, 전 세계 소비자들이 한국 전통 의상에 관심을 갖는 계기가 되었다. 이처럼 K-pop은 이제는 개별적 음악을 넘어 한국 문화 전체를 세계 무대에 드러내는 창구로 변모하고 있다.

한복을 차려입은 외국인 관광객들이 서울 경복궁에서 한국 전통문화를 체험하고 있다. 세계적인 K컬처 열풍은 K-pop과 드라마를 넘어 한복 등 한국 전통문화에 대한 관심으로 확산하고 있다. 사진=Ethan Doyle White/Wikimedia Commons(CC BY-SA 4.0)

K-드라마 역시 마찬가지다. 한류 드라마는 한국적 정서와 가치관을 세계에 전달하는 문화 매개체가 되었다. 가령 드라마 <대장금>과 같은 작품은 한국의 음식, 예절, 인간관계의 윤리를 세계 시청자들에게 소개하며 폭넓은 공감을 얻었다. 이러한 드라마의 성공은 한국 사회가 지닌 문화적 이야기와 가치가 세계적으로도 보편적 의미를 가질 수 있음을 보여준다. 음식 분야에서도 같은 현상이 나타난다. 삼양식품의 불닭볶음면은 라면 상품을 넘어 해외 MZ 유튜버들의 ‘불닭 챌린지’라는 소비 문화와 결합하면서 세계적인 브랜드로 성장했다. 이후 SNS를 통해 사람들이 매운 라면을 먹는 장면을 공유하며 한국의 패스트푸드는 일종의 ‘놀이 문화’가 되었고, 이 과정에서 한국 음식은 한국의 매운맛이라는 원초적인 자극을 넘어, 도전하고 인증하며 즐기는 ‘K-푸드 트렌드’ 그 자체이자 젊은 날의 짜릿한 문화적 아이콘으로 깊숙이 각인된 것이다. 현재 불닭볶음면은 90여 개국 이상으로 수출되며 글로벌 K-푸드 열풍을 상징하는 대표적 사례가 되었다.

최근에는 애니메이션과 게임에서도 한국 문화의 상상력이 확장되고 있다. 한국적 세계관과 정서를 결합한 콘텐츠들은 동서양 문화 요소를 혼합한 독특한 서사를 만들어내며 새로운 문화적 실험을 이어가고 있다. 이러한 작품들은 한국 문화가 단순히 전통을 보존하는 수준을 넘어, 다양한 문명 요소를 융합해 새로운 이야기를 만들어내는 창조적 역량을 보여준다.

이처럼 K컬처의 물결은 음악, 드라마, 음식, 애니메이션 등 다양한 영역에서 동시적으로 지구촌 흐름으로 확산하고 있다. 그러나 이와 같은 현상은 단발성 상품이나 세련된 콘텐츠의 성공이라는 좁은 틀로 다 설명되지 않는다. 그 폭발적 확산의 심층부에는 오랜 역사 속에서 체화된 한국 문화 특유의 정서와 세계관이 단단하게 뿌리내리고 있다. 타인의 아픔과 온기를 제 것 같이 품어 안는 ‘정(情)’의 결속, 공동체의 아픔을 함께 짊어지는 연대의 감각, 그리고 삶의 고단함조차 흥과 놀이, 예술적 승화로 바꾸어내는 특유의 ‘풍류(風流)’ 정신이 그 밑바닥에서 뜨겁게 요동치고 있는 것이다.

조선 민화는 호랑이를 해학과 웃음의 대상으로 치환했다. 마찬가지로 오늘의 한국 문화는 세계인의 마음속 깊은 상처와 슬픔을 위로하고 축제로 승화시킨다. 출처: AI 생성 이미지

결국 오늘날 세계가 진정으로 열광하는 것은 한국 콘텐츠의 화려함뿐만 아니라, 그 켜켜이 쌓인 문화적 결에서 뿜어져 나오는 고유의 정신적 에너지이다. 지금 세계는 한국의 노래를 듣고, 한국 음식을 맛보고, 한국의 서사를 공유하며 지금껏 경험하지 못한 전혀 다른 차원의 감각적 지평을 마주하고 있다. 이것은 일상적인 문화 소비의 차원을 넘어, 지구촌이 새로운 삶의 문법과 소통하는 거대한 ‘문명 언어와의 조우’라 불러 마땅하다. 바로 이 묵직한 전환의 국면에서, 우리는 피할 수 없는 하나의 근원적 물음과 마주하게 된다. 왜 지금, 전 세계는 한국 문화의 숨결에 이토록 깊이 매료되는 것일까. 그 질문의 해답은 결국 한국 문화의 가장 깊은 영적 우물, 곧 풍류의 대지 위에서 비로소 선명하게 풀려나오기 시작한다.

◆ 풍류에서 한류까지, 풍류정신이 만든 한국 문화의 깊이

한국 문화의 깊이를 설명할 때 종종 ‘풍류(風流)’라는 단어가 등장한다. 그러나 풍류를 단순히 시를 짓고 음악을 즐기던 귀족적 취향 정도로 이해하는 것은 한국 문화의 본질을 놓치는 일이다. 풍류의 바탕에는 훨씬 오래된 문화층이 존재한다. 한국인에게 풍류란, “한(恨)이 서린 삶을 신명나게 풀어내어, 자연과 세상에 멋지게 품어 안는 한국인의 힘”이다. 이 과정에서 풍류는 무속·유교·불교·도교·기독교 등 다양한 종교와 사상을 우리식의 ‘멋’으로 녹여내고, 한과 고통마저 흥과 신명으로 풀어내는 한국인 특유의 강인한 낙천성으로 드러난다.

고조선 신화에서부터 이미 이러한 세계관은 분명하게 드러난다. 단군신화 속 웅녀의 이야기, 고구려 건국신화의 유화부인, 신라의 알영왕후와 선덕여왕, 고려 시대의 여성 중심 제의와 민속신앙까지, 한국 역사에는 유독 ‘여신적 상징’과 모성적 신성이 반복적으로 등장한다. 이러한 전통은 아득한 옛이야기나 단순한 관념에 그치지 않는다. 그것은 수백 년의 세월 동안 공동체의 삶과 숨결 속에 뼈마디처럼 새겨져 내려온 살아 있는 섭리이다.

한국 사회의 종교 문화는 언제나 하나의 특징을 보여 왔다. 그것은 배타적 교리보다 포용적 심성이었다. 무속적 세계관 위에 불교가 들어왔고, 다시 그 위에 유교적 질서가 자리 잡았으며, 근대 이후에는 기독교까지 공존하게 되었다. 그러나 이 모든 종교들은 서로를 완전히 대체하기보다 한국인의 정서 속에서 서로를 흡수하며 공존했다. 이와 같은 문화적 토양 속에서 형성된 것이 바로 풍류 정신이다. 풍류는 단순한 예술 취향이 아니라 종교와 예술, 삶과 공동체가 하나로 이어지는 문화적 감각이었다.

풍물패가 꽹과리와 장구, 북 등을 연주하며 신명 나는 놀이판을 펼치고 있다. 한과 슬픔을 흥과 놀이로 풀어내는 풍류와 신명의 정신은 오늘날 K컬처로 이어지는 한국 문화의 중요한 정서적 뿌리로 꼽힌다. 출처: Wikimedia Commons / Pauloleong2002

이러한 한국적 특유의 풍류적 세계관은 오늘날 세계를 열광시키는 K컬처의 깊은 바탕에도 여전히 작동하고 있다. 세계적으로 큰 화제를 모은 애니메이션 〈케이팝 데몬 헌터스〉는 그 대표적인 사례다. 이 작품은 표면적으로는 K-pop 걸그룹이 악령과 싸우는 판타지 이야기처럼 보이지만, 서사의 핵심 구조는 한국 무속의 세계관을 바탕으로 구성되어 있다. 작품 속에서 헌터들은 노래와 춤을 통해 공동체의 에너지를 모아 악령을 물리치는데, 이러한 설정은 한국의 굿 의례와 밀접하게 연결된다. 실제로 작품은 굿의 공연적 특성을 현대적 대중문화 형식으로 변주한 것으로 분석된다. 굿은 노래와 춤, 의상과 무구, 그리고 관객의 참여가 결합된 종합적 공연 의례이며, 이러한 요소들이 케이팝 공연 형식과 결합하면서 새로운 문화적 서사가 만들어졌다는 것이다.

굿의 본질적 기능에 대해 알아보자. 한국 무속에서 굿은 단순히 귀신을 쫓아내는 의식이 아니라 ‘해원(解寃)’, 즉 맺힌 한을 풀어 공동체의 조화를 회복하는 과정으로 이해된다. 한국 문화에서 귀신은 반드시 제거해야 할 존재라기보다, 풀리지 않은 한을 가진 존재이며 그 한을 풀어주어야 공동체가 평화를 회복할 수 있다고 여겨졌다.

바로 이 지점에서 한국 문화의 독특성이 드러난다. 서구 문화에서 악은 종종 제거하거나 파괴해야 할 대상으로 묘사되지만, 한국 문화에서는 갈등을 관계 속에서 풀어내고 화해시키는 방식이 강조된다. ‘퇴마’보다 ‘해원’이 중심이 되는 세계관이다. 이러한 정서는 수천 년 동안 한국 사회의 민속 신앙과 공동체 문화 속에서 축적되어 왔다.

이와 같은 한반도에 서린 문화적 심성은 오늘날 K컬처 속에서도 다양한 방식으로 재현되고 있다. 문화예술 평론가들은 K-pop 공연의 본질을 두고 무대 그 이상의 의미를 부여한다. 그들의 대체적인 분석에 의하면, 오늘날 전 세계를 매료시키는 K-pop 콘서트나 퍼포먼스는 무대와 관객, 그리고 관객과 관객이 집단적 에너지와 감정의 파동을 생생하게 주고받는 현대적 의미의 ‘축제적 의례’에 가깝다는 것이다. 나아가 K-드라마는 개인의 고립된 성공이나 파편화된 승리를 그리지 않는다. 현대인의 아픔을 보듬고 개인과 개인의 관계와 공동체를 회복해 가는 유기적 서사를 뚝심 있게 반복해서 그려낸다. 밥상 위의 온기와 식탁의 풍경을 전 세계로 확장하는 K-푸드 역시 단순한 미식의 영역을 넘어선다. K-푸드는 음식을 매개로 허물없이 마주 앉아 정을 나누는 공유의 식문화를 통해, 소외된 현대문명 속 개인들의 잃어버린 공동체의 따스한 정서를 소생시키는 치유의 언어로 작동하고 있는 것이다.

무당이 굿을 하고 있다. 한국의 굿은 노래와 춤, 음악이 어우러져 맺힌 한을 풀고 공동체의 조화를 회복하는 ‘해원(解寃)’의 의미를 담고 있다. 출처: AI 생성 이미지

◆ 한류는 문명의 새로운 언어가 되고 있다

문화인류학적 관점에서 볼 때, 이것은 매우 중요한 현상이다. 세계 대중문화는 오랫동안 개인주의적 영웅 서사와 경쟁 중심의 가치에 익숙해 있었다. 그러나 한국 문화가 보여주는 서사는 다르다. 여기에는 공동체적 정서, 관계의 회복, 그리고 감정의 해원이라는 요소가 깊이 자리 잡고 있다. 이러한 문화적 특성은 오늘날 가정연합에서 강조하는 효정(孝情) 사상과도 깊이 연결된다. 효정은 하늘을 향한 효심과 인간을 향한 사랑이 함께 작동하는 가치 체계이다. 다시 말해 종적 가치(하늘에 대한 효)와 횡적 가치(인간에 대한 사랑)가 동시에 작동하는 구조다. 이러한 종횡의 균형은 한국 전통 문화 속에서도 오래전부터 존재해 왔다. 경천(敬天)의 정신과 홍익(弘益)의 정신이 함께 작동하는 세계관이 바로 그것이다.

풍류 정신 역시 이러한 균형 위에서 형성된 문화였다. 하늘을 향한 신앙적 감각과 인간 공동체를 향한 따뜻한 정서가 함께 작동하는 문화적 태도, 그것이 풍류였다. 그리고 바로 이 풍류적 세계관이 오늘날 K컬처라는 이름으로 다시 세계 속에서 살아 움직이고 있다. 세계인들이 K-pop에 열광하고 K-드라마에 감동하는 이유는 단순히 음악이나 영상의 완성도 때문만은 아니다. 그 안에는 인간이 오래도록 잃어버렸던 어떤 문화적 감각, 즉 관계와 공감, 그리고 공동체적 정서가 살아 있기 때문이다.

결국 한류의 깊은 뿌리는 현대 산업 문화 속에서 갑자기 등장한 것이 아니라, 오랜 시간 한국 문화 속에서 이어져 온 풍류 정신에서 비롯된 것으로 봐야 한다. 바로 그 풍류의 정신은, 오늘날 한국 문화가 세계 문명 속에서 수행해야 할 더 큰 사명과도 연결되어 있다. 한국인의 한은 단순한 슬픔이나 원망을 의미하지 않는다. 그것은 고통과 억압, 상실의 경험을 통해 응어리진 마음이지만, 동시에 그 마음을 풀어내고 서로를 위로하며 공동체의 조화를 회복하려는 정서이기도 하다.

현대 사회에서 K컬처가 전하는 따스한 위로와 공동체의 회복은, 하늘을 향한 효심과 인간을 향한 참사랑이 종횡으로 맞물려 작동하는 ‘효정(孝情)’의 세계관에서 비롯된다. 성경 이야기가 말하듯, 아담과 해와의 타락은 하나님의 심장에 깊은 상처를 남겼고, 창조주는 자녀를 잃은 슬픔과 한을 품은 참부모로서 기나긴 복귀섭리의 고난을 견뎌내야만 했다. 인류 역사는 바로 이 상실된 참사랑의 원형을 회복하기 위한 눈물의 여정이었으며, 한국 문화의 깊은 심층에 흐르는 풍류의 정신은 하늘의 아픈 심정을 위로하고 고통받는 이웃을 품어 안는 실천적 힘으로 작용해 왔다. 그리고 이 기나긴 복귀섭리의 완성이자 하나님의 참사랑을 지상에 실체화하는 역사적 중심에는, 오랜 분열의 역사를 넘어 참부모의 사랑을 온전히 성취해 낸 ‘독생녀’의 섭리적 의미가 고스란히 자리하고 있다.

하늘부모님의 한(恨)의 심정은 인간의 언어로 완전히 설명하기 어려운 깊은 차원의 사랑이다. 부모의 마음을 아는 자식은 굳이 말로 설명하지 않아도 그 마음을 느끼게 된다. 마찬가지로 인간의 마음 깊은 곳에는 하늘부모님의 심정을 향한 어떤 공명(共鳴)이 존재한다고 볼 수 있다. 바로 이러한 지점에서 오늘날 K컬처 현상을 새로운 관점에서 바라볼 수 있다. 세계인들이 한국 문화에 깊이 공감하고 감동하는 이유는 단지 콘텐츠의 완성도 때문만은 아닐지도 모른다. 한국 문화 속에는 인간의 깊은 슬픔과 상처를 공감하고 그것을 기쁨과 축제로 승화시키는 정서가 살아 있기 때문이다.

세계인들은 그 까닭을 명확히 말로 다 설명하지 못하지만, 한국 문화와 마주할 때 가슴 깊은 곳에서 우러나오는 인간적인 따뜻함과 진한 감동을 고스란히 느낀다. 이 깊은 울림은 어쩌면 인류가 오랫동안 잊고 있었던 하늘부모님의 심정에 대한 무의식적 공명일지도 모른다. 그렇다면 오늘날 전 세계로 확산되는 K컬처의 흐름 역시 단순한 문화 산업의 성공으로만 볼 수는 없을 것이다. 그것은 독생녀가 강림한 시대 속에서 인류 문명이 새로운 방향을 모색하는 과정 속에서 나타난 하나의 시대적 현상일 수도 있다. 세계는 아직 그 의미를 완전히 이해하지 못하고 있다. 그러나 한국 문화 속에 담긴 풍류의 정신과 효정의 가치가 지닌 깊이는, 앞으로 인류 문명이 나아갈 방향을 조용히 비추고 있다.

고기훈 박사(한국학)

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