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퇴근 후 청계천·DDP 달린다… 중구, ‘튼튼 런 클럽’ 참가자 모집 [지금 우리 동네는]

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윤선영 기자 sunnyday702@segye.com

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서울 중구가 퇴근 후 도심 명소를 달리는 러닝 프로그램을 운영한다.

 

지난달 열린 서울 중구의 달리기 일일 강좌 ‘러닝의 정석’ 참가자들이 운동을 하고 있다. 중구 제공
지난달 열린 서울 중구의 달리기 일일 강좌 ‘러닝의 정석’ 참가자들이 운동을 하고 있다. 중구 제공

중구는 19세 이상 60세 이하 구민과 생활권자를 대상으로 ‘중구 튼튼 런 클럽’ 참여자 200명을 모집한다고 12일 밝혔다. 모집은 18일부터 선착순으로 진행한다.

 

튼튼 런 클럽은 퇴근 후 남산순환로·청계천·덕수궁·동대문디자인플라자(DDP) 등 관내 명소를 따라 달리는 프로그램이다. 전문 강사진이 동행해 인터벌·업힐·템포런 등 참가자 수준에 맞춘 달리기 주법과 기록 단축 훈련을 지도한다. 직장인 등 낮에 보건소 이용이 어려운 계층의 건강서비스 접근성을 높이려는 취지다. 지난달 실시한 달리기 일일 강좌 ‘러닝의 정석’에 정원의 4배가 넘는 인원이 몰릴 만큼 높았던 구민 수요를 적극 반영했다.

 

정규 수업은 다음 달 10일부터 11월 19일까지 매주 목요일 오후 7시 30분에 열린다. 초급과 중급 과정으로 나눠 총 8회 진행한다.

 

‘중구 튼튼 런 클럽’ 참여자 모집 포스터. 중구 제공
‘중구 튼튼 런 클럽’ 참여자 모집 포스터. 중구 제공

구는 참여자 200명을 먼저 모집한 뒤 이들을 대상으로 매회 수업 참가자를 별도로 신청받는다. 참여 희망자는 중구건강마일리지 애플리케이션이나 QR코드로 가입한 뒤 전용 오픈채팅방에서 원하는 회차를 선착순으로 신청하면 된다.

 

첫 수업이 열리는 다음 달 10일에는 오후 7시부터 남산골한옥마을에서 발대식을 진행한다. 첫날에는 초급과 중급 각 30명씩 모두 60명이 참여할 예정이다. 기타 자세한 사항은 중구보건소 언제나튼튼센터로 문의하면 된다.

 

김길성 중구청장은 “퇴근 후 도심 명소를 달리며 일상의 스트레스를 해소하고 새로운 활력을 채워가시길 바란다”며 “앞으로도 구민들이 바쁜 일상에서 쉽고 즐겁게 참여할 수 있는 맞춤형 건강 프로그램을 꾸준히 마련하겠다”고 말했다.


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