“현장에 답이 있다”… 조주홍 영덕군수, 가뭄 대비 용수시설 점검

조주홍 경북 영덕군수는 최근 강수량 부족으로 용수 공급 우려가 커짐에 따라 지난 10일 주요 용수시설과 가뭄 취약 현장을 찾아 대응 상황을 점검하고 선제적인 용수 대책 마련에 나섰다.

12일 영덕군에 따르면 영덕군의 올해 7월까지의 누적 강수량은 429mm로, 평년 503mm의 85% 수준이다. 저수율도 평년 67%보다 17% 낮아진 50% 수준에 머물러 있어 가뭄에 대비한 중·장기적인 대책이 필요한 실정이다.

조주홍 영덕군수가 가뭄 대비 현장점검에 나서고 있다. 영덕군 제공

이에 조 군수는 관계 부서 담당자들과 함께 남정면 봉전리 부흥들 가뭄 현장을 시작으로 강구면 삼사리 해상 산책로, 지품면과 영덕읍의 취·정수장, 영해면 묘곡저수지, 창수면 백청저수지 등의 용수시설과 가뭄 취약 현장을 잇따라 방문, 시설물 상태 및 용수 공급 상황을 꼼꼼하게 점검했다.

군은 이번 현장점검을 바탕으로 강수량과 저수율, 용수사용량 등을 꾸준히 모니터링하는 한편 가뭄 상황에 따라 단계별 대응체계를 강화하는 등 안정적인 용수 공급에 총력을 기울인다는 방침이다.

조주홍 군수는 “최근 내린 비로 당장 용수 공급에 큰 차질은 없지만, 강수량 부족이 지속될 경우 농업용수와 생활용수가 부족해질 우려가 있는 만큼 면밀히 주시해야 한다”며 “만약의 사태에 대비해 주요 수원과 용수시설을 지속점검하고 대체용수를 미리 확보하는 등 모든 수단을 총동원해 군민들께서 불편을 겪으시는 일이 없도록 선제적으로 대응해 나가겠다”라고 밝혔다.

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