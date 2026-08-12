언성 높인 적 없다는 김구라 육아법…“소리 질러도 안 먹힌다”

방송인 김구라가 가수 홍경민의 육아 방식에 대해 자신의 경험을 바탕으로 조언을 건넸다.

지난 11일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’에는 결혼 13년차인 홍경민과 해금 연주자 김유나 부부가 출연해 육아 과정에서 겪는 갈등을 공개했다.

두 사람은 10세의 나이 차이를 극복하고 만난 지 8개월 만에 결혼, 두 딸을 낳아 가정을 꾸렸다. 그러나 최근에는 자녀 양육을 둘러싸고 의견 충돌이 잦아졌다고 밝혔다.

과거 홍경민은 “가수가 노래를 따라간다는 말처럼 와이프와의 우정이 흔들리고 있는 게 아닌가 하는 고민이 있다”고 말했다. 김유나 역시 “결혼 13년 차가 됐는데 요즘 들어서 아이들을 키우면서 많이 부딪히게 되는 것 같다”고 했다.

SBS ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’ 방송화면 캡처

이들의 이야기를 듣던 김구라는 홍경민이 딸에게 언성을 높이던 상황을 직접 목격했다고 밝혔다. 그는 “지난번에 봤다. 골프 방송을 하는데 (홍경민이) 소리 지르면서 난리가 났다”라고 말했다.

이에 홍경민은 당시 딸이 핑계를 대며 수학 과외 수업을 취소하겠다고 해서, 그럴 수 없다고 단호하게 말했다고 설명했다. 홍경민은 “수업까지 30분밖에 남지 않았고 선생님이 오고 계시는데 수업을 취소하는 건 예의가 아니라고 이야기했다”고 밝혔다.

그러나 결국 딸은 수업을 무단으로 이탈했고, 홍경민은 “나는 하늘이 무너져도 그런 상황은 못 본다. 아이가 태어난 이후 가장 크게 화를 냈던 것 같다”고 고백했다. 김숙이 이후의 상황을 묻자 홍경민은 “집에 들어갔더니 딸이 반성문을 써놨더라”면서 “기특해서 지금도 지갑에 넣고 다닌다”고 말했다.

그러자 김구라는 “난 배다른 남매 두 명 키우면서 누구에게 소리 지른 적 없다”며 “애들이 실수할 수 있지만 소리 지른다고 먹히지 않는다”고 조언했다. 그러자 홍경민은 “독설이라는 독설은 다 해놓고 애한테만 관대하냐”고 받아쳐 좌중을 폭소케 했다.

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