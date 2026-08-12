대우건설, 인천 ‘검암역 푸르지오 프라베뉴’ 8월 분양

대우건설이 이달 인천 서구 검암역세권 공공주택지구 B-1블록에서 ‘검암역 푸르지오 프라베뉴’를 분양한다.

12일 대우건설에 따르면 ‘검암역 푸르지오 프라베뉴’는 지하 2층∼지상 25층, 3개동, 전용면적 60~84㎡ 총 441가구 규모로 조성되는 민간참여 공공분양 아파트다. 분양가상한제가 적용되며 전체 공급 물량의 약 75%가 특별공급으로 배정된다.

검암역 푸르지오 프라베뉴 투시도. 대우건설 제공

단지는 검암지구와 인접한 청라국제도시의 생활 편의시설을 함께 이용할 수 있다. 검암지구에 이미 들어선 편의시설과 관공서를 이용하기 쉽고, 청라국제도시의 쇼핑·문화·의료시설도 가깝다. 북쪽으로 조성 중인 검단신도시와도 인접해 있다.

교통 여건도 갖췄다. 공항철도와 인천지하철 2호선이 지나는 검암역을 걸어서 이용할 수 있다. 공항철도를 이용하면 서울역과 김포공항, 인천국제공항 등으로 이동할 수 있다.

검암역 일대에는 복합환승센터 복합개발사업도 추진되고 있다. 인천도시공사(iH)는 지난 5월 민간사업자 재공모에 나섰다. 터미널형 복합환승센터와 교통·문화·상업·업무·주거 기능을 결합한 복합공간을 조성하는 사업으로, 총사업비는 약 1조4000억원 규모다. 현재 사업자 선정 절차가 진행 중이어서 구체적인 사업계획과 일정은 향후 변동될 수 있다.

단지는 전용면적 60~84㎡의 중소형 면적으로 구성된다. 전 가구를 남향 위주로 배치하고 일부 가구를 제외하고 4베이 판상형 중심 설계를 적용한다. 펜트리와 드레스룸 등 수납공간도 마련할 예정이다.

대우건설 관계자는 “공항철도와 인천 2호선을 이용할 수 있는 교통 여건에 검암과 주변 신도시의 생활 인프라를 이용할 수 있는 입지를 갖춘 단지”라며 “민간참여 공공분양의 장점과 푸르지오의 상품성을 함께 갖춘 만큼 실수요자들의 관심이 예상된다”고 말했다.

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