태풍 ‘찬홈’ 세력 약화하며 동해로…12~14일 동해안 비·강한 바람

제15호 태풍 ‘찬홈’이 일본 열도를 동쪽에서 서쪽으로 가로지르며 빠르게 세력이 약해지고 있다. 찬홈은 이르면 12시간 안에 열대저압부로 약화한 뒤 하루 이내 독도 해상에서 온대저기압으로 변질할 것으로 전망된다.

11일 일본 이바라키현 오아라이의 해안에 태풍 15호 찬홈으로 인해 발생한 높은 파도가 밀려오고 있는 모습. 로이터연합뉴스

12일 기상청에 따르면 찬홈은 이날 오전 3시 기준 일본 도쿄 서쪽 약 210㎞ 지점 육상에 위치했다. 일본 열도를 통과하면서 전날보다 세력이 약해진 찬홈은 북서쪽으로 이동하면서 점차 열대저압부로 약화할 것으로 예상된다.

태풍 찬홈의 영향으로 우리나라에는 동풍이 불 전망이다. 동풍이 태백산맥과 충돌하면서 동해안에는 비가 내리고, 산맥을 넘어 서쪽으로 이동하는 공기는 고온·건조해지면서 영서 등 산맥 서쪽 지역의 기온을 끌어올릴 것으로 보인다.

기상청은 12일부터 14일까지 동해안을 중심으로 비가 내릴 것으로 예보했다. 특히 동해상에서는 바람이 강하게 불고 물결이 높아질 수 있어 해상 활동에 각별한 주의가 필요하다.

제13호 태풍 ‘돌핀’에서 약화한 열대저압부의 영향도 이어진다. 서해남부해상과 제주도 해상, 남해상에서는 바람이 강하게 불고 물결이 높게 일 것으로 예상돼 선박 운항 등에 주의가 요구된다.

한편 일본 남동쪽 해상에서는 또 다른 태풍 발달 가능성이 있는 열대저압부가 빠르게 이동하고 있다.

12일 오전 3시 기준 제30호 열대저압부는 일본 오키나와 동남동쪽 약 1470㎞ 부근 해상에 위치했다. 기상청은 이 열대저압부가 24시간 이내 제17호 태풍 ‘낭카’로 발달할 가능성이 있는 것으로 보고 있다.

낭카로 발달할 경우 일본 남동쪽 먼바다에서 북동진하다 이동 속도가 느려진 뒤 북쪽 또는 북서쪽으로 방향을 틀 것으로 예상된다. 다만 기상청의 예보 기간 내에는 한반도나 제주도 방향으로 접근하는 경로는 제시되지 않았다.

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