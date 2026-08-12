차인표 “금수저 아니야…부모님 이혼하고 美 이민 후 가장 노릇”

배우 겸 소설가 차인표가 ‘금수저 연예인’이라는 세간의 이미지와 달리 부모의 이혼 이후 미국으로 이민을 떠나 가족을 책임졌던 과거를 공개했다.

차인표는 지난 11일 방송된 MBC ‘오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109’에 출연, 힘들었던 시절과 당시 자신을 버티게 한 노래에 대해 이야기했다.

MBC ‘오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109’ 방송화면 캡처

이날 방송에서 차인표는 “내가 금수저 연예인 리스트에 항상 있는데, 그렇지 않다”면서 “집마다 사정이 있는 것처럼 우리 집도 여러 사정이 있었다. 부모님이 내가 열세 살 때 이혼하셨다”고 밝혔다.

그는 부모의 이혼 이후 삼 형제가 어머니와 함께 살았다고 설명하며 “홀로 된 여성이 아이 셋을 데리고 산다는 건 상상도 못 할 일”이라고 당시를 돌아봤다.

MBC ‘오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109’ 방송화면 캡처

차인표는 “그 당시 사회 분위기로는 모든 게 여자 잘못이었다”고 말했다. 결국 어머니는 새로운 환경에서 살아보기로 결정했다. 차인표는 “어머니가 ‘문지방을 건너보자. 바다 건너 미국 가서 살아보자’고 하셨다”고 전했다.

차인표는 20세 때 어머니와 동생들과 함께 미국 뉴저지로 이민을 갔고, 낯선 환경에서 가족을 책임지는 가장 역할을 맡게 됐다. 그는 “아무 능력도 없고 영어도 모르고 길도 모르는데 어떻게든 빨리 잘돼서 어머니와 동생을 돌봐야 했다”며 당시의 부담을 털어놨다.

MBC ‘오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109’ 방송화면 캡처

이어 “페인트칠을 하러 갔는데 서투르니 페인트 보조원이 됐고, 웨이터를 하러 갔는데 말이 안 되니까 웨이터 보조원이 됐다”며 “내거 하려던 것에서 계속 밀렸다. 나는 보조원 인생인가 싶었다”라고 당시 심경을 고백헀다.

이날 차인표는 당시 미국 생활을 견디게 해준 노래로 윤복희의 ‘여러분’을 꼽았다. 1987년 당시 작성한 일기에도 이 노래에 대한 기록이 남아 있다고 소개했다. 그는 윤복희가 자신과 아내 신애라의 결혼식에서 축가를 불렀다는 인연도 공개했다.

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