제주4·3 집단 희생 다랑쉬굴 은신처·학살터 국가등록문화유산 등록 예고

제주도는 ‘제주 4·3 다랑쉬굴 은신처와 학살터’를 국가등록문화유산으로 등록 예고했다고 12일 밝혔다.

국가등록문화유산은 근현대문화유산법 6조에 따라 건설·제작·형성된 후 50년 이상 지난 근현대문화유산 가운데 보존과 활용을 위한 조치가 특별히 필요한 문화유산으로, 국가유산위원회 심의를 거쳐 등록된다.

다랑쉬굴(제주시 구좌읍 세화리)은 제주4·3 당시 주민들이 피신했던 은신처이자 집단희생이 발생한 장소다.

1948년 12월 18일 하도리와 종달리 주민들이 굴에 피신해 생활하던 중 토벌대에 발각됐으며, 토벌대가 굴 입구에 불을 피워 연기를 불어넣고 입구를 봉쇄하면서 굴 안에 있던 주민들이 연기에 질식해 희생됐다.

다랑쉬굴은 1991년 12월 22일 처음 세상에 알려졌다. 1992년 4월 2일 굴 내부에서 발견된 유골의 존재가 공개됐다. 같은 해 5월 15일 유골을 화장한 뒤 동굴 입구가 봉쇄됐다.

제주4·3 다랑쉬굴 은신처와 학살터는 제주4·3 당시 인근 주민들이 피신했던 은신처이자 토벌대에 의해 주민들이 집단 희생된 장소로서 역사적 가치를 지니고 있다.

특히 당시의 비극적 상황과 피신 생활을 보여주는 유물이 굴 내부에 보존돼 있어 제주4·3의 역사적 실상을 보여주는 현장으로서 학술적 가치도 인정받아 이번에 국가등록문화유산으로 등록 예고됐다.

제주도는 지난해 다랑쉬굴 4·3유적을 국가등록문화유산으로 등록하기 위해 도 문화유산위원회 심의를 거쳐 국가유산청에 등록을 신청했다.

제주 제주시 구좌읍 세화리에 있는 제주 4·3 다랑쉬굴. 제주도 제공

이에 국가유산청은 관계전문가 현지조사와 국가유산위원회 검토를 거쳐 등록 가치를 인정하고 제주4·3 다랑쉬굴 은신처와 학살터를 등록 예고했다.

앞으로 30일간의 등록 예고 기간 동안 국민 의견을 수렴한 뒤 국가유산위원회 심의를 거쳐 국가등록문화유산 최종 등록 여부가 결정된다.

김인영 제주도 특별자치행정국장은 “다랑쉬굴은 제주4·3 당시 주민들의 피신과 집단희생의 아픔이 남아 있는 역사적 현장”이라며 “수악주둔소에 이어 두 번째로 제주4·3유적지가 국가등록문화유산으로 최종 등록될 수 있도록 국가유산청과 적극 협력하겠다”고 말했다.

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