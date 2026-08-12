홈플러스, 13일 67개점 재개장…한우 전품목 50% 할인 판매

홈플러스는 임시휴업에 들어갔던 67개 점포를 13일 재개장한다고 12일 밝혔다.



67개 점포는 운영 점검을 위해 지난 7일 임시 개장했으며 이날까지 점검과 보완 작업을 마치고 13일 정식으로 재개장한다.

9일 서울의 한 홈플러스가 영업 중이다. 업계에 따르면 홈플러스는 자금 투입과 함께 재고 확보에 속도를 내는 한편, 13일부터는 정상 매장 운영과 고객 유입을 위한 마케팅 행사를 병행할 방침이다.



홈플러스는 고객들을 다시 점포로 불러들이기 위한 행사를 진행한다.



마이홈플러스회원들에게 개장일인 13일부터 4일간 한우 전 품목을 최대 50% 할인 판매한다.



14일부터 3일간 '당당후라이드치킨'을 오프라인 매장에서 반값인 3천400원대에 판매한다. 1인 1마리 한정이며 서귀포점은 제외다.



한돈 일품포크 삼겹살·목심은 40% 할인하며 기간별로 육류, 수산물, 과일, 과자, 음료, 델리, 베이커리 등을 최대 50% 할인하거나 원플러스원(1+1)으로 제공한다.



재개장 행사는 이달 말까지다.



재개장하는 67개점 가운데 아시아드점, 남대구점, 삼척점, 보령점, 오창점, 송탄점, 강릉점, 구월점을 제외한 59개점은 13일부터 온라인 영업도 재개한다.



홈플러스 관계자는 "국민 생활 기반 시설인 홈플러스가 다시 일어설 수 있도록 홈플러스를 많이 이용해달라"며 "좋은 품질의 상품을 저렴하게 제공해 찾아주신 고객분들께 보답할 것"이라고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지