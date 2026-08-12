현대차그룹, 국립소방병원에 구급차·전문 재활장비 기증

현대차그룹은 지난 11일 충북 음성군의 국내 최초 소방관 전문 의료기관인 국립소방병원 개원식에서 구급차와 전문 재활장비를 기증했다고 12일 밝혔다.



이번에 현대차그룹이 지원한 물품은 현대차 전동화 목적기반모빌리티(PBV) ST1 기반 구급차 2대와 '엑스블 멕스' 등 재활 로봇 3기, 심폐재활 운동검사 장비 1대, 고압 산소치료기 1대 및 정신건강 치료기기 2대다.

현대차그룹 ST1 기반 구급차. 현대차그룹 제공

구급차는 사용 목적에 따라 차량 내부를 최적화된 형태로 확장할 수 있어 넓은 응급처치 공간을 확보했다. 다양한 현장 수요에 맞춘 의료장비 탑재가 가능하다.



또 운전석과 환자실 사이를 자유롭게 이동할 수 있는 워크스루 구조와 높은 실내고를 적용해 환자실 내 활동성과 처치 편의성을 높였다. 낮은 스텝고(지면에서 2열 도어 스텝까지의 높이)로 승하차 편의성을 개선해 응급 상황에서 더욱 신속하고 효율적인 환자 이송과 현장 대응을 지원한다.



엑스블 멕스는 현대차·기아 로보틱스랩이 자체 개발한 의료용 착용 로봇으로, 하반신 마비 환자 및 장애인의 걷기, 계단 오르기 등 5개 동작을 보조해 재활 치료와 보행 훈련을 지원한다.



국립소방병원은 향후 현대차그룹이 기증한 엑스블 멕스를 중심으로 별도의 로봇재활실을 운영해 소방관의 전문 재활 치료를 지원할 예정이다.



성 김 현대차그룹 전략기획담당 사장은 "현대차그룹의 기술이 반영된 차량과 재활 장비가 다치신 소방관분들의 회복과 치료에 도움이 되길 바란다"며 "소방관분들이 더욱 안전한 환경에서 임무를 수행하실 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"라고 말했다.

<연합>

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