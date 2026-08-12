'동상이몽2' 홍경민 "한예종 나온 서울대 박사 아내, 지하철 환승음 해금 연주자"

SBS '동상이몽 시즌2 – 너는 내 운명' 방송 화면 캡처

가수 홍경민의 아내이자 해금 연주자인 김유나가 '지하철 환승음'을 연주한 주인공으로 알려져 화제다.

11일 오후 방송된 SBS '동상이몽 시즌2 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에는 홍경민, 김유나 부부가 아이들과 함께 출연해 일상을 공개했다.

본격적인 일상 공개에 앞서 홍경민은 아내 김유나에 대해 소개했다. 홍경민은 "아내는 국악중, 고등학교를 졸업하고 한예종을 나온 뒤 서울대 박사까지 했다"라고 했다. 현재 김유나는 모교인 한예종, 전남대, 경북대, 숙명여대 등에서 강사로 활동 중이다.

SBS '동상이몽 시즌2 – 너는 내 운명' 방송 화면 캡처

홍경민은 "아내가 독주회도 꾸준히 하고 있다"라고 자랑했다. 또한 김유나는 동물소리를 해금으로 연주해 교과서에 실렸을 뿐만 아니라, 서울 지하철 환승음인 '얼씨구야'를 해금으로 직접 연주한 주인공으로 밝혀져 이목을 모았다.

김유나는 "악기는 경쟁이지 않나, 욕심도 많고 항상 1등하고 싶고 그런다, 그래서 아이들이 꾀부리고 안 하려고 하고 그러는 게 저는 이해가 안 간다"라고 했다. 반면 홍경민은 "나는 제치고, 이기고 싶었던 적이 없다, 가수 생활도 가늘고 길게 갈 거다"라고 상반된 생각을 밝혔다. 이에 김유나는 "아빠가 다 버려놨다"라며 동상이몽을 드러내 눈길을 끌었다.

한편 '동상이몽2'는 매주 화요일 오후 10시 40분 방송된다.

<뉴스1>

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