태풍 찬홈이 몰고 온 동풍에 동해안 비…전국 낮 25∼33도

12일 예년 이맘때 수준 더위가 이어지고 동해안엔 비가 내리겠다.



현재 중국 상하이 서쪽엔 제13호 태풍 돌핀에서 약화한 열대저압부, 일본에는 제15호 태풍 찬홈이 있다. 즉, 한반도 양쪽에 태풍이 자리한 상황이다.

지난 9일 서울 시내 상공에 푸른 하늘과 흰 구름이 대비되고 있다. 연합뉴스

북반구에서는 저기압에서 반시계 방향으로 바람이 불기에 태풍 찬홈 때문에 우리나라로 동풍이 불어 들겠다.



이 동풍은 태백산맥과 충돌해 동해안에 비를 뿌린 뒤, 산맥을 넘어 내려오면서 뜨거워져 산맥 서쪽 기온을 올리겠다.



강원동해안·산지에 이날 오전, 경북동해안·북동산지에 오후부터 비가 내리기 시작해 경북동해안·북동산지에서 금요일인 14일 새벽, 강원동해안·산지에서는 같은 날 오후까지 이어지겠다. 13일 오후부터 밤까지엔 경남해안·동부내륙에도 비가 오는 곳이 있겠으며 14일 밤부터 제주산지에도 비가 내리겠다.



14일까지 예상 강수량은 울릉도와 독도 30∼80㎜, 강원동해안·강원산지·경북동해안·경북북동산지 20∼60㎜, 부산·울산·경남남해안과 경남동부내륙 10∼40㎜, 제주산지 5㎜ 안팎이다.



이날 아침 기온은 평년기온과 비슷하거나 그보다 약간 낮은 수준이었다.



오전 8시 주요 도시 기온은 부산 25.1도, 인천 24.7도, 대구 24.5도, 서울 23.9도, 울산 23.7도, 대전·광주 23.4도 등 대체로 25도 아래에 머물고 있다.



낮 최고기온은 25∼33도일 것으로 예상된다.



태풍 돌핀에서 약화한 열대저압부 영향으로 서해남부해상·제주해상·남해상, 태풍 찬홈 영향으로 동해상에 풍랑이 거세겠다.



남해동부바깥먼바다는 이날 오전, 서해남부먼바다(북쪽안쪽먼바다 제외)는 밤까지 바람이 시속 30∼60㎞(9∼16㎧)로 거세게 불고 물결이 2∼4ｍ 높이로 높게 일겠으며 남해동부안쪽먼바다는 13일 새벽, 동해중부바깥먼바다와 동해남부북쪽바깥먼바다는 13일 오후까지 같은 수준의 풍랑이 이어지겠다. 동해상의 경우 나머지 구역에도 시속 30∼60㎞(8∼16㎧)의 강풍이 불고 1.5∼4.0ｍ 높이 높은 물결이 치겠다.



현재 달의 인력이 강해 바닷물 높이가 높은 대조기로 해안에서는 밀물 때 침수되지 않도록 대비해야 한다. 서해안과 남해안은 당분간 밀물 때 저기압이 지나면서 해수면이 상승하는 현상이 나타나겠고, 특히 남해안은 너울까지 강하게 유입되겠으니 더욱 철저하게 대비해야 한다.



전남해안과 경남남해안, 제주해안, 동해안에 당분간 너울이 강하게 밀려오겠고, 이에 물결이 갯바위와 방파제를 넘어 들이치기도 하겠으니 해안에 되도록 가지 말아야 한다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지