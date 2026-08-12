구글 제미나이도 이용자수 10억명 돌파… 챗GPT 맹추격

오픈AI의 챗GPT에 이어 구글의 제미나이도 이용자 수 10억 명을 돌파했다.



구글은 제미나이 앱의 월간활성이용자(MAU)가 10억 명을 돌파해 구글 역사상 가장 빠르게 성장하는 서비스가 됐다고 11일(현지시간) 밝혔다.

구글 제미나이. 로이터연합뉴스

순다르 피차이 구글 최고경영자(CEO)도 엑스(X·옛 트위터)를 통해 이 소식을 전하면서 제미나이 앱이 14번째로 이용자 수 10억 명을 확보한 구글 서비스가 됐다고 강조했다.



제미나이 앱 이용자의 63%는 텍스트 입력 대신 음성 기능을 통해 AI 모델과 대화하고 있으며, 특히 바쁜 부모들의 경우는 매일 일상 사용을 위해 음성 기능을 활용할 가능성이 일반 이용자보다 43% 높았다.



또 음성 대화 5번 중에 한 번은 음성뿐 아니라 카메라 영상이나 화면 공유 기능까지 추가 활용되고 있는 것으로 나타났다.



학교에서 이용하는 대화의 38%에는 첨부파일이 포함됐는데, 이는 학생들이 학업과 관련한 문서나 이미지를 함께 첨부해 질문하기 때문으로 추정된다.



중소기업은 동영상이나 이미지 생성 등 제미나이의 콘텐츠 생성 기능을 주로 활용하는 것으로 조사됐다.



그 밖에 맥OS 이용자들은 다른 플랫폼 이용자보다 제미나이를 2배 더 자주 이용하는 것으로 나타났고, 이용자 가운데 1억 명 이상은 아이폰을 통해 접속하는 것으로 조사됐다.



제미나이에 앞서 오픈AI도 챗GPT를 비롯한 자사 AI 서비스의 주간활성이용자(WAU)가 10억 명을 넘어섰다고 밝힌 바 있다.



그러나 두 회사가 발표한 이용자 수는 집계 기준이 달라 일률 비교하기는 어려울 것으로 보인다.



오픈AI는 자사 AI 서비스 전체를 대상으로 이용자 수를 산출하고, 구글은 이번에 앱 형태로 제미나이를 활용한 이용자만을 대상으로 통계를 산출했기 때문이다.



또 오픈AI는 주로 주 1회 이상 이용한 경우를 헤아리는 WAU를 지표로 쓰고, 구글은 이번에 월 1회 이상 이용자를 추리는 MAU를 공개했기 때문이다.



다만, 오픈AI와 구글 모두 개인 고객 수를 늘려 기업 고객 시장으로 확장하려는 전략이 성공적으로 진행되고 있다는 평가가 공통적으로 나온다.



이들과 달리 기업 고객 시장을 우선시하고 개인 고객 시장에서는 상대적으로 점유율이 낮은 경쟁자 앤트로픽의 이용자 수는 2억∼3억 명 수준일 것으로 센서타워 등 시장조사기관에서는 집계하고 있다.



구글은 "우리의 목표는 제미나이를 가장 개인화되고 선제적이며 강력한 비서로 만드는 것"이라고 강조했다.

<연합>

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