테일러 스위프트, 내슈빌 작곡가 명예의 전당 입성…역대 최연소

미국 팝 슈퍼스타 테일러 스위프트가 '내슈빌 작곡가 명예의 전당(Nashville Songwriters Hall of Fame)'에 역대 최연소로 입성한다.

11일(현지시간) 미국 빌보드 등에 따르면, 내슈빌 작곡가 명예의 전당은 이날 스위프트가 2026년 동시대 작곡가 및 아티스트 부문 헌액자로 선정됐다고 발표했다.

2006년 자신의 이름을 딴 데뷔 앨범을 내고 컨트리 아티스트로서 음악 여정을 시작한 그는 자격을 얻은 첫해에 영예를 안았다. 36세의 나이로 헌액된 그는 이 명예의 전당 역사상 최연소 헌액자다.

스위프트는 성명을 통해 "어릴 적 작곡을 시작했을 때부터 내슈빌을 내가 있어야 할 완벽한 장소로 여겼다. 최고의 사람들과 함께, 그들에게서 배우고 이야기꾼들의 공동체에 깊이 몰두하고 싶었는데 감사하게도 내슈빌은 내가 꿈꾸던 바로 그 모습이었다"고 소감을 밝혔다.

이번 성과는 그의 곡 '투데이 워즈 어 페어리테일(Today Was a Fairytale)'의 제목처럼 스위프트에게 동화 같은 일이다. 현재까지 스위프트는 빌보드 '핫 컨트리 송' 차트에 총 108곡을 진입시켰다. 그중 37곡이 톱 10에 올랐으며, 10곡은 1위를 차지했다.

차트 정상을 차지한 대표곡으로는 10주간 1위를 기록한 '위 아 네버 에버 게팅 백 투게더(We Are Never Ever Getting Back Together)'를 비롯해 '아워 송(Our Song)'(6주), '올 투 웰(테일러스 버전)(All Too Well(Taylor's Version))'(3주), '슈드브 세드 노(Should've Said No)'(2주) 등이 있다.

이 밖에 올해 헌액자 명단에는 베테랑 작곡가 및 아티스트 부문의 라일 러벳(그래미 4회 수상 및 빌보드 200 차트 13개 타이틀 보유), 베테랑 작곡가 부문의 브루스 채널(1962년 '헤이! 베이비(Hey! Baby)'로 빌보드 핫 100 1위), 동시대 작곡가 부문의 숀 캠프와 리 토마스 밀러가 함께 이름을 올렸다.

올해의 헌액자들은 올가을 열리는 제56주년 내슈빌 작곡가 명예의 전당 갈라에서 기존 254명의 헌액자들과 어깨를 나란히 하게 된다. 초청자 전용으로 진행되는 이 행사의 구체적인 날짜는 아직 발표되지 않았다.

<뉴시스>

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