7월 취업자 넉달 만에 10만명 넘어…전체 고용률은 넉달째 하락

7월 취업자 수 증가폭이 두자릿수를 회복했지만, 고용률은 넉달 연속 하락세를 이어갔다. 청년층의 실업률은 5년6개월만에 가장 큰 폭으로 상승했고, 제조업과 건설업의 고용 한파도 지속됐다.

12일 국가데이터처가 발표한 ‘7월 고용동향’에 따르면 15세 이상 취업자는 2913만6000명으로 전년 대비 10만8000명 증가했다. 올 들어 취업자 수는 1∼3월 10만∼20만명선을 이어가다가 4월(7만4000명)부터 한자릿수로 떨어졌다. 지난달 두자릿수의 취업자 증가폭을 회복했지만, 고용률은 63.3%로 0.1%포인트 하락했다.

지난 7월15일 오전 서울 강남구 코엑스에서 열린 강남구 행복 일자리박람회를 찾은 구직자들이 채용 공고를 살펴보고 있다. 뉴시스

산업별로는 제조업 취업자가 6만8000명 감소하며 25개월 감소세를 보였다. 건설업 취업자도 5만7000명 줄며 27개월 연속 감소했다. 농림어업 취업자는 8만명 줄었다.

15∼29세 청년층 취업자는 19만1000명 줄며 45개월 연속 감소 흐름을 이어갔다. 청년층 고용률은 44.2%로 1.6%포인트 하락하며 27개월 연속 내림세를 보였다. 청년 실업률은 6.8%로 1.3%포인트 올랐는데, 2021년 1월(1.8%포인트) 이후 가장 큰 폭의 하락세다.

빈현준 데이터처 사회통계국장은 “조사 대상 주간에 공무원 시험, 공공부문 채용, 체납관리자·농지조사원·공공인턴 등 공공부문 채용 확대 등이 있었다”며 “신규 구인인원도 4개월 연속 증가하는 모습을 보이면서 청년층 중심으로 실업률이 상승했다”고 설명했다.

전체 실업자는 77만6000명으로 전년 대비 5만명 늘었다. 실업률은 2.6%로 0.2%포인트 상승했다.

비경제활동인구는 1610만3000명으로 9만9000명 늘었다. 이 중 ‘쉬었음’ 인구는 251만8000명으로 6만2000명 줄었다.

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