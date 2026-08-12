7월 취업자 넉달 만에 10만명 넘어…전체 고용률은 넉달째 하락

7월 취업자 수 증가폭이 두자릿수를 회복했지만, 고용률은 넉달 연속 하락세를 이어갔다. 청년층의 실업률은 5년6개월만에 가장 큰 폭으로 상승했고, 제조업과 건설업의 고용 한파도 지속됐다.
12일 국가데이터처가 발표한 ‘7월 고용동향’에 따르면 15세 이상 취업자는 2913만6000명으로 전년 대비 10만8000명 증가했다. 올 들어 취업자 수는 1∼3월 10만∼20만명선을 이어가다가 4월(7만4000명)부터 한자릿수로 떨어졌다. 지난달 두자릿수의 취업자 증가폭을 회복했지만, 고용률은 63.3%로 0.1%포인트 하락했다.
산업별로는 제조업 취업자가 6만8000명 감소하며 25개월 감소세를 보였다. 건설업 취업자도 5만7000명 줄며 27개월 연속 감소했다. 농림어업 취업자는 8만명 줄었다.
15∼29세 청년층 취업자는 19만1000명 줄며 45개월 연속 감소 흐름을 이어갔다. 청년층 고용률은 44.2%로 1.6%포인트 하락하며 27개월 연속 내림세를 보였다. 청년 실업률은 6.8%로 1.3%포인트 올랐는데, 2021년 1월(1.8%포인트) 이후 가장 큰 폭의 하락세다.
빈현준 데이터처 사회통계국장은 “조사 대상 주간에 공무원 시험, 공공부문 채용, 체납관리자·농지조사원·공공인턴 등 공공부문 채용 확대 등이 있었다”며 “신규 구인인원도 4개월 연속 증가하는 모습을 보이면서 청년층 중심으로 실업률이 상승했다”고 설명했다.
전체 실업자는 77만6000명으로 전년 대비 5만명 늘었다. 실업률은 2.6%로 0.2%포인트 상승했다.
비경제활동인구는 1610만3000명으로 9만9000명 늘었다. 이 중 ‘쉬었음’ 인구는 251만8000명으로 6만2000명 줄었다.
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