'재벌과 결별' 블핑 리사, 이번엔 '태국 차은우' 배우와 열애설…목격담 확산

그룹 블랙핑크 리사가 '태국의 차은우'로 알려진 배우 블루 퐁티왓과 또다시 열애설에 휩싸였다.

최근 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 리사와 블루 퐁티왓의 목격담과 열애 가능성을 제기하는 게시물이 빠르게 확산하고 있다.

블루 퐁티왓, 리사/인스타그램 캡처

두 사람은 그간 태국에서 자주 만남을 가져 친한 친구 사이로 알려졌으나, 최근 태국을 넘어 홍콩과 일본 등 해외에서도 함께 시간을 보냈다는 목격담과 사진이 이어지며 열애설로 확대됐다.

일부 누리꾼들은 두 사람이 타국에서 함께 있는 모습에 의문을 표하는 한편, 리사와 그의 가족이 블루 퐁티왓 어머니의 생일을 함께 축하한 것으로 추정된다는 주장까지 더해지며 가족 간 친분설도 제기됐다. 반면 두 사람이 오랜 기간 알고 지낸 가까운 지인인 만큼 단정하기 어렵다는 신중론도 나온다.

2000년생으로 리사보다 3세 연하인 블루 퐁티왓은 태국에서 배우, 가수, 모델로 활동 중이다. 넷플릭스 시리즈 '레디, 셋, 러브'(Ready, Set, Love) 등에 출연해 글로벌 인지도를 쌓았다. 지난 4월 자신의 인스타그램에 리사와 함께 찍은 사진과 축하 문구를 직접 올리며 친분을 드러낸 바 있다.

리사는 그동안 LVMH 베르나르 아르노 회장의 아들 프레데릭 아르노와 함께 데이트 하는 모습이 포착되며 사실상 공식 연인 관계였으나 양측은 공식 입장을 밝히지 않았다. 이번 블루 퐁티왓과의 열애설 역시 양측 모두 별다른 입장을 내놓지 않고 있다.

<뉴스1>

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