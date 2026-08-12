'아이돌 출신 배우' 43세 송원근, 결혼 깜짝 발표…"평생 함께 하고픈 사람"

배우 송원근ⓒ 뉴스1

'오로라 공주' 등에 출연했던 배우 송원근(43)이 결혼한다.

송원근은 지난 11일 자신의 인스타그램에 손 편지를 공개하며 결혼 사실을 직접 알렸다.

송원근은 "오늘은 여러분께 조금은 조심스럽고, 또 누구보다 먼저 전하고 싶은 이야기가 있어, 이렇게 글을 씁니다"라며 "이런 소식을 전하는 게 조금 조심스럽기도 하고 떨리지만, 평생을 함께하고 싶은 사람을 만났고, 그 사람과 새로운 인생을 시작하려 합니다"라고 밝혔다.

이어 "사실 어느새 '노총각'이라는 말이 어울리는 나이가 됐는데 이제는 그 딱지를 떼게 되었습니다, 스스로도 조금은 신기하고, 무엇보다 참 행복합니다"라며 "돌이켜보면 제가 지금까지 배우의 길을 걸어올 수 있었던 건 늘 한결같은 마음으로 응원해 주신 여러분이 있었기에 가능했던 일이었습니다, 그래서 결혼이라는 새로운 시작 앞에서 기쁘다는 말만 전하기에는 여러분께 받은 고마움이 너무 큽니다"라고 덧붙였다.

그는 "결혼은 제 인생의 새로운 시작이지만, 지금처럼 더 많이 배우고, 더 깊이 고민하며, 좋은 작품과 좋은 연기로 여러분을 만날 수 있도록 더욱 성실하게 걸어가겠습니다"라고 인사했다.

1982년 12월생으로 현재 만 43세인 송원근은 지난 2000년 그룹 OPPA로 데뷔했다. 이후 2010년 뮤지컬 '궁'을 시작으로 뮤지컬 배우로 본격 활동에 나섰다. '렌트' '키다리 아저씨' '오페라의 유령' 등에 출연한 송원근은 드라마 '오로라 공주' '압구정 백야' 등에도 출연하며 대중적 인지도를 올렸다.

<뉴스1>

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