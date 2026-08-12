최여진, 가평 신혼집 수영장서 포착…탄탄한 등근육 ‘깜짝’

사진=최여진 SNS

배우 최여진이 가평 신혼집 수영장에서 여유로운 시간을 보내는 근황을 공개했다.

최여진은 지난 11일 자신의 인스타그램을 통해 “해피니스 인 가평”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 최여진은 가평에 위치한 집 마당의 수영장에 몸을 담근 채 여유로운 시간을 즐기고 있다. 푸른 자연이 펼쳐진 전망을 배경으로 물놀이를 즐기는 모습이 눈길을 끈다.

애프터스쿨 출신 리지와 함께한 모습도 공개됐다. 두 사람은 나란히 수영장에 몸을 담근 채 꽃받침 포즈를 취하며 다정한 분위기를 연출했다.

특히 최여진의 탄탄한 등근육이 시선을 사로잡았다. 살짝 태닝한 듯한 피부와 운동으로 다져진 단단한 등 라인을 드러내며 건강미를 뽐냈다.

평소 운동을 즐기는 것으로 알려진 최여진은 군살 없는 탄탄한 몸매를 유지하며 꾸준한 자기관리로도 주목받아왔다.

한편 최여진은 지난해 6월 스포츠 사업가 김재욱과 결혼했다. 김재욱은 최여진보다 7살 연상으로 알려졌으며, 두 사람은 현재 경기도 가평의 단독주택에서 신혼 생활을 이어가고 있다.

최여진 부부는 SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽 2 - 너는 내 운명’에 출연해 결혼 생활을 공개하며 화제를 모으기도 했다.

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