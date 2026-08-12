뇌병변 장애 모친 모시던 아들, 화재로 모친과 함께 목숨 잃어

뉴시스

뇌병변 장애를 앓던 모친과 아들이 화재와 함께 15층에서 추락해 숨졌다. 이들 모자는 아파트 화단에서 목숨을 잃은채 발견됐다.

경찰에 따르면 사고는 전날인 11일 오후 4시 55분쯤 서울 강서구 가양동의 한 아파트 15층 집에 불이 났다.

소방과 경찰 당국은 당시 집에 있던 모자는 불이 번지자 뛰어내려 숨진 것으로 추정하고 있다.

화재가 발생한 세대에는 60대 부부와 38세 아들 등 3명이 함께 살았다.

이날 모친과 아들이 숨졌고 부친은 불이 나기 전 외출해 화를 피했다.

강서구 복지 담당자는 “모친은 뇌병변 장애인이고, 부친도 건강이 안 좋아 휠체어를 타고 다녀 아들이 혼자 부모님을 모시고 산 것으로 파악됐다”고 전했다.

화재가 발생한 아파트는 저소득층의 주거 안정을 위해 지어진 영구임대 아파트로, 사망자들은 기초생활수급자로 확인됐다.

해당 아파트는 지어진 지 30년이 넘었는데, 스프링클러 등 재난안전설비가 화재 당시 작동했는지 등은 현재 확인하고 있다.

이날 현장 감식은 화재 발생 약 3시간 30분 뒤인 8시 20분쯤 끝났다.

소방당국은 정확한 화재 발생 경위와 원인을 파악하고 있다.

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