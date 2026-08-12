골프 치는 트럼프 곁 지킨 ‘어벤저’…암살 위협 속 철통 경호

골프를 치는 도널드 트럼프 미국 대통령 주변에 이동식 방공 미사일 시스템이 배치된 모습이 포착됐다. 최근 잇따른 암살 위협 속에서 대통령 경호 수위가 한층 높아진 것으로 보인다.

11일(현지시간) 미 군사전문매체 '워존'에 따르면 일요일인 지난 9일 뉴저지주 베드민스터에 있는 자신의 골프장에서 골프를 치는 트럼프 대통령 곁에 미사일 시스템이 장착된 미군 차량 험비가 포착됐다.

트럼프 대통령 곁 이동식 지대공 미사일 시스템. 엑스 캡처

험비에는 스팅어 지대공 단거리 미사일을 발사할 수 있는 어벤저시스템이 장착돼 있다. 트럼프 대통령을 겨냥한 공격에 신속한 근접 대응이 가능하도록 이동식 단거리 미사일 발사 시스템을 골프장에 동원한 셈이다.

지난 1일 백악관이 공개한 트럼프 대통령의 골프장 방문 영상에서도 어벤저시스템을 볼 수 있다고 워존은 전했다.

영상에는 트럼프 대통령이 군복을 입은 이들과 차례로 악수하면서 “나는 미사일과 드론 걱정 안 한다”고 격려하는 모습이 담겼다. 함께한 군인들은 어벤저시스템을 운용하는 병력으로 보인다.

같은 날 해당 골프장 상공에는 민항기 두 대가 임시비행제한 구역을 침범해 북미항공우주방위사령부(NORAD)에서 F-16 전투기 두 대를 출격시키기도 했다.

트럼프 대통령은 암살 위협에 부쩍 긴장하는 분위기다. 지난달 초 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의를 마치고서는 이란의 공격을 우려, 전용기인 에어포스원에 탑승한 것처럼 꾸민 뒤 기내식 운반 트럭에 숨어 군용기를 타고 튀르키예를 떠난 것으로 전해졌다.

지난 4월에는 트럼프 대통령과 백악관 출입기자단의 만찬장에 무장 남성이 보안검색대를 뚫으려다 체포됐다. 최근에는 트럼프 대통령이 방문할 예정이던 캘리포니아주 골프장에서 총기를 소지한 남성이 적발됐다.

2024년 7월에는 대선후보로 선거유세를 하던 트럼프 대통령의 오른쪽 귀 윗부분을 총알이 스치고 지나가는 사건이 벌어지기도 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지