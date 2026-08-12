'깡통대출' 비율 코로나19 이후 최고…고금리에 부실 확산

주요 시중은행에서 돈을 빌리고 이자조차 내지 못하는 가계와 기업 비율이 코로나19 이후 최고 수준에 달한 것으로 나타났다.



앞으로 기준금리 인상에 대출 금리가 오르면 한계 차주가 더 늘면서 은행 건전성도 악화할 수 있다는 경고음이 울린다.

지난 7일 서울 시내 한 은행 대출창구의 모습.

12일 금융권에 따르면, 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 올해 2분기 말 무수익여신 잔액은 총 6조4천108억원으로 집계됐다.



작년 말(5조65억원)보다 28.0% 증가했다.



이들 은행의 무수익여신 잔액이 6조원을 넘은 것은 이번이 처음이다.



5대 은행의 전체 여신에서 무수익여신이 차지하는 비율도 올해 2분기 말 0.34%로, 작년 말(0.27%)보다 0.07%포인트(%) 올랐다.



이는 코로나19 때인 2020년 2월(0.34%) 이후 가장 높은 수치다.



무수익여신은 은행이 이자를 수익으로 계상하지 않거나 원리금 상환이 3개월 이상 연체된 여신을 의미한다.



차주의 부도나 상환 능력 악화 등으로 말 그대로 정상적인 이자 수익을 기대하기 어려워진 만큼 이른바 '깡통 대출'로도 불린다.

은행 창구 모습. 연합뉴스

5대 은행의 무수익여신 잔액은 2022년 말 2조7천902억원, 2023년 말 3조5천90억원, 2024년 말 4조3천736억원 등으로 매년 가파르게 증가했다.



이에 따라 전체 여신 중 무수익여신 비중도 2022년 말 0.18%, 2023년 말 0.21%, 2024년 말 0.25% 등으로 꾸준히 확대됐다.



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│ 5대 은행 무수익여신 추이(단위:억원) │



│ ※ KB국민·신한·하나·우리·NH농협 자료 취합. │



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│ 구분 │ 2025년 말 │ 2026년 6월 말 │



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│가계 무수익여신 │ 15,978│ 17,610│



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│기업 무수익여신 │ 34,087│ 46,498│



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│무수익여신 합계 │ 50,065│ 64,108│



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│가계대출 │ 7,783,286│ 7,854,012│



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│기업대출 │ 10,544,899│ 110,004,811│



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│총여신 │ 18,328,185│ 18,891,493│



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특히 무수익여신은 가계보다 기업대출에서 더 심각한 것으로 나타났다.



기업 무수익여신 잔액은 작년 말 3조4천87억원에서 올해 6월 말 4조6천498억원으로 36.4% 급증했다.



같은 기간 기업대출 중 무수익여신 비중은 0.32%에서 0.42%로 0.10%p 뛰었다.



가계 무수익여신 잔액의 경우 1조5천978억원에서 1조7천610억원으로 10.2% 늘어 기업보다는 증가율이 낮았다.



가계대출 중 무수익여신 비중도 작년 3월 말부터 올해 6월 말까지 5분기 연속 0.09%로 비교적 낮은 수준이 유지됐다.

지난 7일 서울 시내 한 은행 대출창구의 모습.

시중은행 관계자는 "고금리 장기화와 경기회복 지연, 내수 부진, 대외 불확실성 지속으로 기업과 개인 차주의 상환 여력이 전반적으로 악화한 결과"라고 분석했다.



이어 "부동산 경기 둔화와 일부 취약 부문의 업황 부진이 장기화하면서 부실자산 관리 중요성이 한층 증대되고 있다"고 강조했다.



다른 관계자는 "코로나19 이후 지속된 금리 상승과 상업용 부동산 공실률 상승, 경매 낙찰률 하락 등이 맞물려 중소기업을 중심으로 무수익여신이 늘었다"고 말했다.



그는 "일부 대기업의 기업회생 신청으로 회생 절차 종료 전까지 거액의 고정이하여신과 무수익여신이 잔존하는 측면도 있다"고 덧붙였다.



은행들은 최근 자산 건전성 관리를 강화하는 분위기다.



부실 징후 여신을 상시 모니터링 하고, 정상화 여지가 있는 차주를 대상으로 채무 조정, 만기 연장, 신규 운전자금 제공 등 맞춤형 금융지원에 나서고 있다.



아울러 회수가 어려운 채권은 전략적으로 상각·매각해 무수익여신을 줄이고, 선제 채권 정리와 충당금 적립을 병행하는 중이다.



한 은행 관계자는 "대내외 불확실성이 지속되는 만큼 건전성 관리 기조를 더욱 강화할 예정"이라고 말했다.

<연합>

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