美정보당국 “이란, 핵보다 호르무즈가 더 센 카드”

이란이 핵 프로그램보다 호르무즈 해협 통제권을 더 중요한 전략적 지렛대로 여기고 있다는 미군 정보당국의 평가가 나왔다. 미국이 무력으로 해협 장악을 시도할 경우 상당한 인명 피해를 감수해야 하는 데다 성공도 장담하기 어렵다는 분석이다.

11일(현지시간) 미 NBC방송에 따르면 사안을 잘 아는 복수의 미 당국자는 미군 정보당국이 이란이 핵 프로그램보다 호르무즈 해협에 전략적 우선순위를 두고 있다고 평가한다고 전했다.

이란이 핵 프로그램보다 호르무즈 해협 통제권을 더 중요한 전략적 지렛대로 여기고 있다는 미군 정보당국의 평가가 나왔다. 사진은 호르무즈 해협을 지나는 선박들 모습. AP연합뉴스

미군 관계자들은 도널드 트럼프 대통령에게 군사력을 동원해 호르무즈 해협 장악을 시도하는 것은 가능하지만 승리를 보장할 수 없다고 보고한 것으로 알려졌다. 작전에는 상당한 시간이 걸리고 막대한 비용과 인명 피해가 뒤따를 수 있다는 것이다. 미국이 해협 개방을 위한 군사작전에 나설 경우 이란의 미사일·드론 공격에 미 군함이 노출될 위험도 있는 것으로 평가됐다.

NBC는 이 같은 우려가 유럽과 걸프 지역 국가들 사이에서도 공유되고 있다고 전했다. 이들 국가 역시 미국에 호르무즈 해협을 무력으로 장악하려는 시도가 위험성이 큰 작전이라는 의견을 전달한 것으로 알려졌다.

이란은 호르무즈 해협 통제를 미국과의 협상에서 핵 문제 못지않거나 그보다 강력한 카드로 활용하려는 모습이다. 유럽 당국자 2명은 NBC에 이란이 사실상 호르무즈 해협을 통제하면서 협상에서 유리한 위치에 있다고 판단하고 있으며, 핵 프로그램보다 해협 통제를 더욱 강력한 지렛대로 보고 있다고 전했다.

트럼프 대통령은 미국이 호르무즈 해협을 통제하고 있다고 주장하고 있지만 실제 선박 통항은 전쟁 이전 수준을 크게 밑돌고 있다. 로이터통신에 따르면 지난 10일 호르무즈 해협을 통과한 선박은 6척에 그쳤다. 전쟁 이전에는 하루 130∼140척이 통과했다.

미국과 이란은 지난 6월 호르무즈 해협의 통항을 정상화하고 미국의 대이란 해상봉쇄를 완화하는 내용의 잠정 합의를 마련했다. 당시 양측은 60일간 해협을 무료로 개방하고 이 기간 핵 문제 등을 포함한 후속 협상을 벌이기로 했다. 그러나 이후 선박 공격과 미국의 대이란 공습이 이어지면서 합의 이행과 후속 협상은 난항을 겪었다.

전쟁이 5개월 넘게 이어지면서 트럼프 대통령의 선택지도 좁아지고 있다. 추가 군사작전에 나설 경우 전쟁이 확대되고 미군의 무기 비축량에도 부담이 커질 수 있지만, 뚜렷한 비핵화 성과 없이 물러설 경우 이란에 호르무즈 해협이라는 새로운 지렛대만 안겨줬다는 비판을 받을 수 있다. AP통신은 최근 트럼프 행정부가 추가적인 대규모 군사작전보다는 제재를 강화해 이란을 압박하는 쪽으로 다시 무게중심을 옮기고 있다고 전했다.

트럼프 대통령도 지난 9일 이란 문제에 대해 “로키(low-key)로 대응하고 있다”고 밝히며 당장의 군사적 확전보다는 경제적 압박에 무게를 두고 있음을 시사했다. 다만 국제사회의 오랜 제재를 버텨온 이란 정권을 경제적 압박만으로 굴복시킬 수 있을지는 불투명하다는 관측도 나온다.

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