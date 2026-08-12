전 연령대 몰리는 ‘핫플’… 지하철 이용객 증가 1위

올해 상반기 서울 지하철 성수역 이용객이 어린이부터 청소년, 성인까지 전 연령대에서 크게 늘어난 것으로 나타났다. 성수역 이용 청소년과 일반 승객 증가 인원은 서울 지하철 전체 역 가운데 가장 많았고 어린이는 두 번째로 많이 늘었다. 세대를 아우르는 성수동의 인기가 지하철 이용에서도 확인된 셈이다.



서울교통공사는 올해 상반기 성수역의 청소년 승차 인원이 34만9203명으로 전년 동기보다 39.6%(9만9069명) 늘었다고 11일 밝혔다. 같은 기간 성수역의 일반 승차 인원은 890만2747명으로 19.6%(145만9282명) 증가했다. 전체 역 가운데 성수역이 청소년과 일반 이용객 증가 인원에서 모두 1위를 기록했다.

어린이 승차 인원도 올해 6만2707명으로 73.5%(2만6557명) 늘어 증가 인원 2위를 기록했다. 어린이·청소년·일반에서 모두 승차 인원이 증가한 상위 5위 안에 이름을 올린 역은 성수역이 유일하다.



외국인 이용 증가세도 뚜렷했다. 발매기에서 영어·중국어·일본어를 선택해 발권한 1회권을 기준으로 올해 상반기 성수역 승차 인원은 8만4373명이다. 전년 동기 6만1647명보다 36.9%(2만2726명) 증가한 수치다.



연령별로 살펴보면 서로 다른 이동 흐름도 확인할 수 있었다. 어린이 승차 인원이 가장 많이 증가한 곳은 국립중앙박물관 등 가족 단위 방문 시설이 인접한 이촌역이다. 올해 상반기 8만6183명이 승차해 전년보다 50.5%(2만8901명) 늘었다.



청소년에서는 ‘보물찾기’ 명소로 떠오른 동묘앞역의 증가세가 두드러졌다. 지난해 상반기 3만7013명에 그쳤던 승차 인원은 올해 6만1748명을 기록했다. 이 밖에 홍대입구역과 남부터미널역, 명동역도 청소년 증가 인원 상위 5위에 들었다.



마해근 공사 영업본부장은 “지하철 이용 데이터는 시민들이 어디에서 일하고 배우며 여가를 보내는지 보여준다”며 “연령별·지역별 이용 흐름을 세밀하게 살펴 변화하는 이동 수요에 맞는 보다 편리한 지하철 서비스를 만들어 나가겠다”고 말했다.

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