경주시, 중국 지방정부와 교류 확대, 포스트-에이펙 협력 본격화

지난해 열린 APEC 정상회의를 성공적으로 개최한 경북 경주시가 중국 지방정부와 교류 확대에 적극 나섰다.

천르뱌오 주부산중국총영사는 11일 경주시청을 방문, 주낙영 경주시장과 Post-APEC 시대 한·중 지방정부 간 교류협력 방안을 논의했다.

주낙영(왼쪽) 경주시장과 천르뱌오 주부산중국총영사가 11일 경주시청에서 만나 Post-APEC 시대 한·중 지방정부 간 교류협력 확대 방안을 논의한 후 기념촬영을 하고 있다. 경주시 제공

양측은 이날 지난해 APEC 정상회의를 개최한 경주와 올해 개최도시인 중국 선전시 간 교류를 확대하기로 뜻을 모았다.

특히 지난 1일 선전시 대표단의 경주 방문을 계기로 두 도시의 APEC 개최 경험과 성과를 공유하고 미래지향적 관계로 발전시키는데 뜻을 모았다.

당시 선전시 대표단은 경주를 찾아 2025 APEC 정상회의 준비·운영 경험을 공유받고 국제회의와 문화·관광 분야 협력 방안을 논의했다.

이날 면담에서도 문화·관광을 비롯해 경제, 청소년, 스포츠 등 다양한 분야에서 실질적인 협력을 이어가는 방안을 논의했다.

천 총영사는 2022년 부임 이후 여러 차례 경주를 방문하며 경주시와 교류를 이어오고 있다. 2023년에는 경주에서 열린 동아시아 문화도시 인플루언서 투어에도 참가했다.

천 총영사는 "중국 정부는 경주의 성공적인 APEC 개최 경험을 높이 평가하고 있다. Post-APEC 협력을 계기로 양국 지방정부 간 교류와 한·중 우호협력이 더욱 확대되기를 기대한다"고 말했다.

주낙영 경주시장은 "경주와 선전은 각각 2025년과 2026년 APEC 개최도시라는 특별한 인연을 갖고 있다. APEC 개최 경험과 성과를 공유하고 다양한 분야에서 실질적인 교류협력을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

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