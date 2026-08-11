'북한군 기습에 맞서 전사한 포항여중 전투 48명의 학도의용군' 추념식 거행

1950년 8월 11일 새벽, 북한군의 기습에 맞서 포항여중(현 포항여고) 전투에서 싸우다 전사한 48명의 학도의용군.

경북 포항시는 당시 전투 등에서 산화한 학도의용군을 기리기 위해 11일 북구 용흥동에 위치한 학도의용군 전승기념관에서 ‘제70회 전몰학도의용군 추념식’을 거행했다고 밝혔다.

박용선 포항시장은 11일 북구 용흥동에 위치한 학도의용군 전승기념관에서 순국선열에게 헌화하고 있다.

행사는 학도의용군 전공사 낭독을 시작으로 헌화 및 분향, 추념사, 고(故) 이우근 학도병의 편지 낭독, 학도의용군 찬가 제창 순으로 엄숙한 분위기 속에서 진행됐다.

특히 이날 추념식에서는 당시 포항지구 전투에 직접 참전했던 학도의용군 회원이 전공사를 직접 낭독해 전쟁 당시 학도의용군의 활약상과 이들이 남긴 발자취를 되새기는 뜻깊은 시간이 마련됐다.

또 포항여중 전투에서 전사한 이우근 학도병의 유품에서 발견된 편지를 포항고등학교 학생이 낭독해 의미를 더했다.

또래 학생의 목소리로 전쟁터에서 가족을 그리워하며 써 내려간 편지를 전하며, 어린 나이에 전장에 나서야 했던 학도의용군의 희생과 아픔을 되돌아보는 시간을 가졌다.

포항시는 11일 학도의용군 전승기념관에서 ‘제70회 전몰학도의용군 추념식’을 거행한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

이날 추념식에는 박용선 포항시장을 비롯 김철수 포항시의회 의장, 김희수 경북도의회의장, 6·25전쟁 당시 포항지구 전투에 참전했던 학도의용군, 보훈단체장, 시·도의원, 기관·단체장 등 150여 명이 참석해 나라를 위해 젊음을 바친 학도의용군의 고귀한 희생과 헌신을 추모했다.

박용선 포항시장은 “어린 나이에도 조국을 위해 주저 없이 펜 대신 총을 들고 전선으로 향했던 학도의용군의 용기와 헌신은 우리가 반드시 기억하고 후대에 전해야 할 역사”라며 “선열들이 목숨으로 지켜낸 자유와 평화의 가치를 미래 세대가 올바르게 계승할 수 있도록 호국보훈 정신을 알리고 합당한 예우를 받을 수 있도록 보훈 복지 강화에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.

한편 매년 8월 11일 거행되는 전몰학도의용군 추념식은포항여중(현 포항여고) 전투에서 전사한 48명의 학도의용군을 비롯 기계·안강전투, 형산강전투, 천마산전투 등 포항지구 일대에서 산화한 1394위의 영령을 추모하는 행사다.

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