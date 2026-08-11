에코프로, 인도네시아 니켈 제련소 설명회 개최

이차전지 소재기업 에코프로가 독립이사 및 금융기관 투자자들을 대상으로 인도네시아 니켈 제련소 투자 개요 및 배경을 설명하는 세미나를 개최했다.

에코프로는 10일 서울 서초구 JW 메리어트 호텔에서 에코프로 그룹 사장단 및 금융 투자자, 독립이사 등 100여 명이 참석한 가운데 '인도네시아 BNSI 투자 세미나'를 열었다고 11일 밝혔다.

이동채 에코프로그룹 창업주가 10일 서울 서초구 JW메리어트 호텔에서 열린 인도네시아 BNSI 투자 세미나에서 축사를 하고 있다. 에코프로 제공

이날 세미나에는 이동채 에코프로그룹 창업주 등 그룹 최고경영진, 에코프로 그룹 독립이사 및 고객사 관계자, 금융사 등 투자기관 관계자, BNSI에 함께 투자한 허개화 GEM 회장 등이 참석했다.

이동채 에코프로그룹 창업주는 인사말을 통해 “전기차를 비롯해 피지컬 AI, 휴머노이드, UAM 등 중요한 시장이 부각되는 상황에서 삼원계 배터리 경쟁력을 강화하기 위해 니켈의 안정적인 공급망 구축 및 원가 혁신이 중요해졌다”며

“에코프로그룹의 인도네시아 제련소 지분 투자는 광물 제련, 전구체, 양극 소재, 전기차로 이어지는 한국의 전기차 밸류체인 구축에도 매우 중요한 역할을 할 것”이라고 강조했다.

송호준 에코프로 대표는 “니켈은 양극재 원가의 50%를 차지하는 핵심 원료로 연평균 12% 성장하고 있어 배터리 밸류체인의 경쟁력을 좌우할 핵심 원자재”라고 말했다.

이어 “인도네시아가 세계 최고 수준의 원가 경쟁력을 바탕으로 글로벌 니켈 산업을 주도하고 있어 에코프로는 선제적으로 2022년부터 IMIP 4개 프로젝트에 총 5억 달러를 투자해 2만9000t의 니켈 수급권을 확보했다”고 소개했다.

또 “1기 투자를 통해 평균 20% 영업이익률을 실현하고 있으며 코발트, 크롬 등 부산물을 확보해 추가 수익을 창출하고 있다”고 밝혔다.

에코프로는 이 같은 성과를 바탕으로 IGIP 산업단지 내 BNSI 니켈 제련소에 대주주로 참여해 1단계와 2단계 투자를 포함해 총 6만5000t의 니켈 수급권을 확보할 것이라고 밝혔다.

BNSI 제련소는 니켈 제련 및 운영 노하우를 축적한 중국 GEM과 세계적인 니켈 광산 기업인 인도네시아 PTVI 등과 합작 투자로 운영되며, 지난해 4월 착공해 내년 2분기 양산 예정이다.

인도네시아 정부는 IGIP 산업단지 일대를 보세구역으로 지정해 세제 혜택과 함께 인허가 간소화를 진행해 BNSI 운영 효율성이 높아질 것으로 전망된다.

송호준 대표는 “BNSI 투자를 통한 수익 창출과 별개로 인도네시아 습식 제련 기술과 경험을 바탕으로 '제2의 자원'으로 불리는 도시광산 사업으로 리사이클 사업을 확장해 나가겠다”는 구상도 밝혔다.

에코프로는 세미나에 다양한 이해관계자들을 초청했으며 에코프로, 에코프로비엠, 에코프로머티리얼즈 등 그룹 관계사 독립이사 7명도 참석 대상에 포함했다.

BNSI 제련소 투자가 에코프로 그룹의 미래 성장사업으로서 대규모 투자가 진행되는 만큼 독립이사들과 자원 투자와 관련한 충분한 소통 기회를 갖겠다는 그룹 최고경영진의 의중이 반영된 것으로 풀이된다.

에코프로는 BNSI 투자 의사결정 전 단계에 걸쳐 독립이사들을 대상으로 투자 내용을 사전에 설명하고 이해를 구했다.

특히 해외 자원 투자 전문가들을 초청해 글로벌 니켈 시장 구조와 가격 동향, 공급망 현황, 원광 채굴부터 제련에 이르는 산업 전반에 대한 청사진도 공유한 바 있다.

에코프로 관계자는 "독립이사들이 투자 구조와 사업 내용을 이해하고 다양한 의견을 개진할 수 있도록 여러 차례 사업 내용을 보고하고 설명회를 진행했다"며 "앞으로도 이사회와 지속적으로 소통해 나갈 계획"이라고 말했다.

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