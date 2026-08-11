트럼프, 암살 위협에 전용기서 ‘비밀 탈출’… 기내식 트럭에 숨어

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난달 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의가 열린 튀르키예를 떠날 당시 이란의 암살 위협을 이유로 기내식 운반 트럭에 숨어 다른 군용기로 이동하는 ‘극비 작전’을 감행한 것으로 뒤늦게 확인됐다.

10일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)는 미 행정부 관계자의 말과 입수한 자료를 인용해 트럼프 대통령이 지난달 8일 튀르키예 앙카라를 떠날 당시 백악관의 공식 발표와 달리 대통령 전용기(에어포스원)가 아닌 군용기인 C-32A에 숨어 탄 채 영국으로 향했다고 보도했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

당시 트럼프 대통령은 앙카라 공항에서 공개적으로 구형 에어포스원에 탑승했다. 그러나 몇 분 뒤 트럼프 대통령과 일부 핵심 참모들은 기내 반대편 문으로 연결된 기내식 운반 트럭의 컨테이너에 몰래 올라탔다. 이 트럭은 유압 장치를 통해 컨테이너를 여객기 출입문 높이까지 올렸다 내릴 수 있는 방식으로 작동했다. 컨테이너를 통해 에어포스원에서 내린 트럼프 대통령은 곧바로 근처에 대기 중이던 C-32A로 옮겨탔다. C-32A는 보잉 757을 개조한 미 정부 고위 인사 수송기다. 피트 헤그세스 국방장관은 외부 계단을 통해 이 비행기에 탑승했다.

이번 보도 이전까지 백악관 취재진은 트럼프 대통령이 자신들과 함께 에어포스원에 탑승한 채 영국으로 향한 것으로 알고 있었다. 에어포스원에 탑승해 있던 취재진은 당시 상황을 눈치채지 못하도록 창문 덮개를 내리라는 지시를 받았다고 한다. 에어포스원이 언론과 일부 백악관 직원만 탑승한 채 ‘미끼’ 역할을 한 셈이다.

트럼프 대통령이 탑승한 C-32A 수송기는 추적 시스템을 끈 채 영국 밀든홀 공군기지로 비행했다. 영국에 도착한 트럼프 대통령은 에어포스원으로 옮겨 탄 뒤 카메라 앞에 나타나 미군 장병을 격려했다. 트럼프 대통령이 착륙 후 에어포스원으로 어떻게 이동했는지는 불분명하다고 WP는 설명했다. 신문은 “트럼프 대통령이 C-32A에서 나오거나 에어포스원에 오르는 모습은 촬영되지 않았는데, 이는 비행기의 계단 입구가 항공기 관찰자들의 카메라 방향을 향하지 않았기 때문”이라고 부연했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 7월 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의가 열린 튀르키예를 떠날 당시 이란의 암살 위협을 이유로 기내식 운반 트럭에 숨어 다른 군용기로 이동하는 ‘극비 작전’을 감행한 것으로 뒤늦게 확인됐다. 사진은 대통령 전용기 에어포스원. AP연합뉴스

이후 그는 카타르로부터 기증받아 정비한 신형 에어포스원으로 바꿔타고 미국으로 귀국했다. 이처럼 트럼프 대통령이 군용기를 몰래 갈아탄 채 튀르키예에서 영국까지 비행하는 극단적인 기만 작전을 벌인 것은 이란의 구체적인 암살 위협이 있었기 때문이라고 WP는 전했다.

트럼프 대통령은 당시 미국으로 돌아가는 새 에어포스원에서 약 15분간 기자들과 대화를 나누면서 이란의 암살 위협을 강조했지만, 앞서 있었던 기만 작전에 대해서는 언급하지 않았다. 그는 튀르키예 공항에서 기자들에게 기내 창문 덮개를 내리라는 지시가 내려졌던 것과 관련해서는 “우리가 상대해야 하는 파렴치한 인간들 때문에 위험한 비행이 될 가능성이 크기 때문“이라고만 답했었다.

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