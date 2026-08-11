테이, 3년 공백의 이유 밝혔다…“친형 같던 매니저 세상 떠나”

MBC ‘오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109’ 화면 캡처

가수 테이가 한창 사랑받던 시절 돌연 활동을 중단했던 이유를 털어놓는다.

11일 방송되는 MBC ‘오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109’ 4회에서는 이석훈, 이준, 딘딘이 게스트들의 삶에 특별한 의미를 남긴 노래를 통해 그들의 이야기를 들어본다.

이날 게스트로 출연하는 테이는 발라드 가수로 활발하게 활동하던 시절 갑작스럽게 활동을 멈췄던 이유를 공개한다.

테이는 친형처럼 가까이 지냈던 매니저가 먼저 세상을 떠난 뒤 큰 충격을 받았다고 털어놓는다. 이후 힘든 현실을 마주하기보다 한동안 이를 피하며 지냈고, 그렇게 보낸 공백기가 무려 3년에 달했다고 고백한다.

평소 밝고 유쾌한 모습으로 대중을 만나온 테이가 오랫동안 마음속에 묻어뒀던 이야기를 직접 꺼내놓는 만큼 그의 솔직한 고백에 관심이 쏠린다.

테이는 힘겨운 시간을 버티게 해준 자신의 ‘버팀송’도 공개한다. 그는 이 노래에 대해 “내가 힘들 때 다시 새롭게 즐길 수 있을 것 같은 희망이 생기는 느낌이었다”고 설명하며 당시의 마음을 돌아본다.

예상하지 못한 깜짝 손님의 등장도 예고됐다. 테이와 ‘버팀송’에 대한 이야기를 나누던 중 특별한 인연을 가진 인물이 모습을 드러내자 이준은 “소름 돋았어”라며 놀라움을 감추지 못한다. 다른 출연진 역시 자리에서 일어나 손님을 맞이한다.

특히 테이는 깜짝 손님의 정체를 확인한 뒤 “인생 진짜 선물이다”라고 말하며 울컥하는 모습을 보인다. 과연 테이의 마음을 움직인 특별한 손님이 누구일지 궁금증을 더한다.

이석훈의 라이브 무대도 펼쳐진다. 이석훈은 테이의 사연과 함께 소개된 최유리의 ‘숲’을 자신만의 감성으로 재해석해 선보인다.

배우 차인표의 이야기도 공개된다. 차인표는 과거 미국 이민을 선택할 수밖에 없었던 가정사를 비롯해 낯선 타국에서 생활비를 마련하기 위해 고군분투했던 시절을 회상한다.

이어 힘겨운 시간을 견디게 해준 노래를 직접 부르며 특별한 무대를 꾸민다. 특별한 지원군까지 함께 무대에 올라 차인표와 의미 있는 무대를 완성할 예정이다.

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